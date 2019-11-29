Трамп без попередження прилетів до Афганістану

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 03:40

Президент США Дональд Трамп здійснив несподіваний візит до американських військових у Афганістані та заявив, що сподівається на припинення вогню з боку талібів у найдовшій для Штатів війни. 

Джерело:  Reuters

Деталі: За час президентства Трампа це його перший візит, який зберігався в таємниці з міркувань безпеки. 

Надію на припинення вогню також поклав обмін полоненими між Вашингтоном та Кабулом, який відбувся минулого тижня. Сам же очільник Білого дому заявив, що "Таліби хочуть укласти угоду, і тому ми зустрічаємося з ними".

Лідери талібів повідомили Reuters, що їх представники проводили зустріч з вищими посадовими особами Штатів на минулих вихідних, додавши, що можуть незабаром відновити офіційні мирні переговори.

Також президент США зустрівся з очільником Афганістану Ашрафом Гані. 

Нагадаємо:

  • Війна в Афганістані триває з 2001 року між Міжнародними силами сприяння безпеці під проводом НАТО та рухом Талібан.

Українська правда
Теми: США Афганістан війна


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