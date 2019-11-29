Трамп без предупреждения прилетел в Афганистан
Президент США Дональд Трамп совершил неожиданный визит к американским военным в Афганистане и заявил, что надеется на прекращение огня со стороны талибов в самой длинной для Штатов войне.
Источник: Reuters
Детали: За время президентства Трампа это его первый визит.
Надежду на прекращение огня также положил обмен пленными между Вашингтоном и Кабулом, который состоялся неделю назад.
Сам же глава Белого дома заявил, что "Талибы хотят заключить соглашение, и поэтому мы встречаемся с ними".
Визит хранился в тайне по соображениям безопасности.
Лидеры талибов сообщили Reuters, что их представители проводили встречу с высшими должностными лицами Штатов в минувшие выходные, добавив, что могут вскоре возобновить официальные мирные переговоры.
Также президент США встретился с главой Афганистана Ашрафом Гани.
Напомним:
- Война в Афганистане длится с 2001 года между Международными силами содействия безопасности под руководством НАТО и движением Талибан.
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