Трамп без предупреждения прилетел в Афганистан

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Пятница, 29 ноября 2019, 03:40

Президент США Дональд Трамп совершил неожиданный визит к американским военным в Афганистане и заявил, что надеется на прекращение огня со стороны талибов в самой длинной для Штатов войне.

Источник: Reuters

Детали: За время президентства Трампа это его первый визит.

Надежду на прекращение огня также положил обмен пленными между Вашингтоном и Кабулом, который состоялся неделю назад.

Сам же глава Белого дома заявил, что "Талибы хотят заключить соглашение, и поэтому мы встречаемся с ними".

Визит хранился в тайне по соображениям безопасности.

Лидеры талибов сообщили Reuters, что их представители проводили встречу с высшими должностными лицами Штатов в минувшие выходные, добавив, что могут вскоре возобновить официальные мирные переговоры.

Также президент США встретился с главой Афганистана Ашрафом Гани.

Напомним:

  • Война в Афганистане длится с 2001 года между Международными силами содействия безопасности под руководством НАТО и движением Талибан.

Украинская правда
Темы: США Афганистан война


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