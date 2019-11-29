США запровадили санкції проти посадовців Гонконгу та Китаю

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт Сенату щодо підтримки протестувальників в Гонконзі, яким запроваджуються санкції проти чиновників Гонконгу та Китаю.

Джерело: The New York Times

Деталі: Підписаний документ вже обурив офіційний Китай. МЗС держави вважає, що Штати втручаються у внутрішні справи Гонконгу та порушують міжнародне право.

До середи не було відомо, чи підпише очільник Білого дому проєкт закону, оскільки ще в п’ятницю він називав президента Китаю "своїм другом", обговорюючи торговельну угоду. Проте у нього не було іншого виходу, оскільки Сенат підтримав його більшістю.

"Я підписав ці законопроєкти з поваги до президента Китаю Сі Цзінпіню та народу Гонконгу", – заявив Трамп. Він додав, що сподівається на мирне врегулювання протестів у місті.

Окрім персональних санкцій, підписаний документ забороняє продавати поліції Гонконгу спецзасоби, такі як сльозогінний газ та гумові кулі.

Нагадаємо:

Минулого тижня Сенат США підтримав законопроєкт, яким закликав Китай не порушувати права протестувальників у Гонконзі та утриматись від силового розгону протестів.

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