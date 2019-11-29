Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США запровадили санкції проти посадовців Гонконгу та Китаю

П'ятниця, 29 листопада 2019, 04:10

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт Сенату щодо підтримки протестувальників в Гонконзі, яким запроваджуються санкції проти чиновників Гонконгу та Китаю.

Джерело: The New York Times

Деталі: Підписаний документ вже обурив офіційний Китай. МЗС держави вважає, що Штати втручаються у внутрішні справи Гонконгу та порушують міжнародне право.

До середи не було відомо, чи підпише очільник Білого дому проєкт закону, оскільки ще в п’ятницю він називав президента Китаю "своїм другом", обговорюючи торговельну угоду. Проте у нього не було іншого виходу, оскільки Сенат підтримав його більшістю.

"Я підписав ці законопроєкти з поваги до президента Китаю Сі Цзінпіню та народу Гонконгу", – заявив Трамп. Він додав, що сподівається на мирне врегулювання протестів у місті. 

Окрім персональних санкцій, підписаний документ забороняє продавати поліції Гонконгу спецзасоби, такі як сльозогінний газ та гумові кулі. 

Нагадаємо:

  • Минулого тижня Сенат США підтримав законопроєкт, яким закликав Китай не порушувати права протестувальників у Гонконзі та утриматись від силового розгону протестів. 

Передісторія:

  • Протести в Гонконгу розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян автономії до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний "спеціальний адміністративний регіон".
  • У соцмережах події вже неодноразово порівнювали з протистоянням учасників Революції гідності й силовиків в Україні взимку 2013–2014 років.
  • Протести тривають вже близько восьми місяців і останнім часом стали ще запеклішими. Їхні учасники зводять барикади, відбиваються від поліцейських "коктейлями Молотова", камінням із бруківки і стрілами.
    Натомість поліцейські застосовують сльозогінний газ, кийки та водомети. Активісти звинувачують поліцію в побитті та вбивствах.
  • Протести в Гонконзі тривають майже шість місяців. Вони почались як реакція на законопроєкт, яким дозволяється екстрадиція жителів міста до материкового Китаю
  • Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.

Українська правда
Теми: КитайСШАсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Китай
Китайці хакнули електронну пошту держорганів у Європі - Microsoft
РФ вийшла на перше місце у світі за імпортом автомобілів із Китаю – Bloomberg
Нафта дешевшає на тлі очікування нових даних з Китаю і США
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: