США запровадили санкції проти посадовців Гонконгу та Китаю

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 05:10

Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт Сенату щодо підтримки протестувальників в Гонконзі, яким запроваджуються санкції проти чиновників Гонконгу та Китаю.

Джерело: The New York Times

Деталі: Підписаний документ вже обурив офіційний Китай. МЗС держави вважає, що Штати втручаються у внутрішні справи Гонконгу та порушують міжнародне право.

До середи не було відомо, чи підпише очільник Білого дому проєкт закону, оскільки ще в п’ятницю він називав президента Китаю "своїм другом", обговорюючи торговельну угоду. Проте у нього не було іншого виходу, оскільки Сенат підтримав його більшістю.

"Я підписав ці законопроєкти з поваги до президента Китаю Сі Цзінпіню та народу Гонконгу", – заявив Трамп. Він додав, що сподівається на мирне врегулювання протестів у місті. 

Окрім персональних санкцій, підписаний документ забороняє продавати поліції Гонконгу спецзасоби, такі як сльозогінний газ та гумові кулі. 

Нагадаємо:

  • Минулого тижня Сенат США підтримав законопроєкт, яким закликав Китай не порушувати права протестувальників у Гонконзі та утриматись від силового розгону протестів. 

Передісторія:

  • Протести в Гонконгу розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян автономії до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний "спеціальний адміністративний регіон".
  • У соцмережах події вже неодноразово порівнювали з протистоянням учасників Революції гідності й силовиків в Україні взимку 2013–2014 років.
  • Протести тривають вже близько восьми місяців і останнім часом стали ще запеклішими. Їхні учасники зводять барикади, відбиваються від поліцейських "коктейлями Молотова", камінням із бруківки і стрілами.
    Натомість поліцейські застосовують сльозогінний газ, кийки та водомети. Активісти звинувачують поліцію в побитті та вбивствах.
  • Протести в Гонконзі тривають майже шість місяців. Вони почались як реакція на законопроєкт, яким дозволяється екстрадиція жителів міста до материкового Китаю
  • Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.

Українська правда
Теми: Китай США санкції


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