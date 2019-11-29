США запровадили санкції проти посадовців Гонконгу та Китаю
Президент США Дональд Трамп підписав законопроєкт Сенату щодо підтримки протестувальників в Гонконзі, яким запроваджуються санкції проти чиновників Гонконгу та Китаю.
Джерело: The New York Times
Деталі: Підписаний документ вже обурив офіційний Китай. МЗС держави вважає, що Штати втручаються у внутрішні справи Гонконгу та порушують міжнародне право.
До середи не було відомо, чи підпише очільник Білого дому проєкт закону, оскільки ще в п’ятницю він називав президента Китаю "своїм другом", обговорюючи торговельну угоду. Проте у нього не було іншого виходу, оскільки Сенат підтримав його більшістю.
"Я підписав ці законопроєкти з поваги до президента Китаю Сі Цзінпіню та народу Гонконгу", – заявив Трамп. Він додав, що сподівається на мирне врегулювання протестів у місті.
Окрім персональних санкцій, підписаний документ забороняє продавати поліції Гонконгу спецзасоби, такі як сльозогінний газ та гумові кулі.
Нагадаємо:
- Минулого тижня Сенат США підтримав законопроєкт, яким закликав Китай не порушувати права протестувальників у Гонконзі та утриматись від силового розгону протестів.
Передісторія:
- Протести в Гонконгу розпочалися в червні проти намірів влади дозволити екстрадицію громадян автономії до Китаю. Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний "спеціальний адміністративний регіон".
- У соцмережах події вже неодноразово порівнювали з протистоянням учасників Революції гідності й силовиків в Україні взимку 2013–2014 років.
- Протести тривають вже близько восьми місяців і останнім часом стали ще запеклішими. Їхні учасники зводять барикади, відбиваються від поліцейських "коктейлями Молотова", камінням із бруківки і стрілами.
Натомість поліцейські застосовують сльозогінний газ, кийки та водомети. Активісти звинувачують поліцію в побитті та вбивствах.
- Протести в Гонконзі тривають майже шість місяців. Вони почались як реакція на законопроєкт, яким дозволяється екстрадиція жителів міста до материкового Китаю
- Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.