США ввели санкции против чиновников Гонконга и Китая

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Пятница, 29 ноября 2019, 05:10

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект Сената касательно поддержки протестующих в Гонконге, которым вводятся персональные санкции против чиновников Гонконга и Китая.

Источник: The New York Times

Детали: Подписанный документ уже возмутил официальный Китай. МИД государства считает, что Штаты вмешиваются во внутренние дела Гонконга и нарушают международное право.

До среды не было известно, подпишет глава Белого дома проект закона, поскольку еще в пятницу он называл президента Китая "своим другом", обсуждая торговую сделку. Однако у него не было другого выхода, поскольку Сенат поддержал его большинством.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Китая Си Цзиньпиню и народу Гонконга", – заявил Трамп. Он добавил, что надеется на мирное урегулирование протестов в городе.

Кроме персональных санкций, подписанный документ запрещает продавать полиции Гонконга спецсредства, такие как слезоточивый газ и резиновые пули.

Напомним:

  • На прошлой неделе Сенат США поддержал законопроект, которым призвал Китай соблюдать права протестующих в Гонконге и воздержаться от силового разгона протестов.

Предыстория:

  • Протесты в Гонконге начались в июне против намерений власти разрешить экстрадицию граждан автономии в Китай. Под юрисдикцию Пекина бывшая британская колония перешла в 1997 году. Сейчас Гонконг – полуавтономный "специальный административный регион".
  • В соцсетях события уже неоднократно сравнивали с противостоянием участников Революции достоинства и силовиков в Украине зимой 2013-2014 годов.
  • Протесты продолжаются уже около восьми месяцев и в последнее время стали еще более ожесточенными. Их участники строят баррикады, отбиваются от полицейских "коктейлями Молотова", камнями с брусчатки и стрелами.
  • В ответ полицейские применяют слезоточивый газ, дубинки и водометы. Активисты обвиняют полицию в избиениях и убийствах.
  • Кроме того, среди требований демонстрантов – отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.

Украинская правда
Темы: Китай США санкции


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