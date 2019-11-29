Нотаріуси отримають право реєструвати шлюби і розлучення

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 11:57

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що нотаріуси вже найближчим часом можуть отримати право реєструвати шлюби і розлучення.

Джерело: пресслужба Кабміну

Деталі: За словами Малюськи, наразі Мін’юст працює із Верховною Радою, аби розширити перелік функцій, які виконують нотаріуси. Зокрема, нотаріуси вже найближчим часом отримають право реєструвати шлюби і розлучення.

Також у сфері нотаріату на часі впровадження сучасних технологій: Е-нотаріату, електронного документообігу, засвідчення web-сторінок.

Міністр додав, що подолання рейдерства – було і залишається важливою ціллю мін’юсту, яку можна реалізувати за досить короткий строк і значну частину роботи по боротьбі з рейдерством вже зроблено.

За словами Малюськи, за перші місяці роботи було реалізовано 12 пунктів із 22 дорожньої карти з протидії рейдерству.

Також у пріоритеті міністерства – імплементація положень кодексу України з процедур банкрутства, забезпечення належної якості безоплатної правової допомоги, створення ефективної системи медіації, відновного правосуддя, третейських судів та арбітражів, конкурентних державним судам, збільшення впливу приватних експертів на розробку методик і прийняття рішень у судово-експертній діяльності.

Українська правда
Теми: Мін'юст


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