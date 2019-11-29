Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нотариусы получат право регистрировать браки и разводы

Пятница, 29 ноября 2019, 10:57
Нотариусы получат право регистрировать браки и разводы

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что нотариусы уже в ближайшее время могут получить право регистрировать браки и разводы.

Источник: пресс-служба Кабмина

Детали: По словам Малюськи, сейчас Минюст работает с Верховной Радой, чтобы расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы. В частности, нотариусы уже в ближайшее время получат право регистрировать браки и разводы.

Также в сфере нотариата актуально внедрение современных технологий: Е-нотариата, электронного документооборота, заверение web-страниц.

Министр добавил, что преодоление рейдерства - было и остается важной целью министерства, которую можно реализовать за довольно короткий срок и значительную часть работы по борьбе с рейдерством уже сделано.

По словам Малюськи, за первые месяцы работы было реализовано 12 пунктов с 22 дорожной карты по противодействию рейдерству.

Также в приоритете министерства - имплементация положений кодекса Украины из процедур банкротства, обеспечение надлежащего качества юридической помощи, создание эффективной системы медиации, восстановительного правосудия, третейских судов и арбитражей, конкурентных государственным судам, увеличение влияния частных экспертов на разработку методик и принятия решений в судебно экспертной деятельности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минюст
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Минюст
Реестр ущерба начинает работу: каковы следующие шаги
На пути к компенсациям: как попасть в реестр пострадавших от войны и получить деньги
Херсонское СИЗО во время оккупации охраняли сами же заключенные – Минюст Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились. Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу Пр
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: