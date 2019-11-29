Дощ, мокрий сніг, туман: як закінчиться календарна осінь

Останній календарний день листопада буде вітряним, дощовим, а на Заході ще й з мокрим снігом.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Листопад в Україні завершиться дощем у східних областях, мокрим снігом у західній частині (ожеледиця!) та всюдисущими туманами з мрякою плюс посиленням вітру".

Деталі: Вітер зміниться на північно-західний, пориви будуть сильними. За словами Діденко, це натяк на прийдешнє похолодання.

Зниження температури повітря торкнеться 30-го листопада західних областей, де в п’ятницю ще порівняно тепло, а в суботу максимальна температура повітря не перевищить +1+4 градусів.

На Півночі та у більшості центральних областей температура складе +2+5 градусів, але її розхолоджувати сильний вітер.

На Сході та на Дніпропетровщині очікується +3+8 градусів, у південній частині +5+10, в Криму до +12 градусів.

У Києві 30-го листопада суттєвих опадів не очікується, лише в другій половині дня чи надвечір ймовірні невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер північно-західний, рвучкий.

Температура повітря у Києві вночі та вдень буде приблизно однаковою, +1+4 градуси. У суботу ввечері вона знизиться до 0-1 морозу.

Грудень у столиці почнеться холодною погодою, у неділю похолодає на 2-4 градуси, проте суттєвих опадів не передбачається.

Нагадаємо: Синоптик відзначала, що грудень в Україні почнеться похолоданням: 1-2 числа, але далі будуть "температурні гойдалки": 4-5 грудня в Україні знову потепліє.