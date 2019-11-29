Дождь, мокрый снег, туман: как закончится календарная осень

378 просмотров
Пятница, 29 ноября 2019, 12:26

Последний календарный день ноября будет ветреным, на Востоке Украины – с дождем, а на Западе еще и с мокрым снегом.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Ноябрь в Украине завершится дождем в восточных областях, мокрым снегом в западной части (гололед!) и вездесущими туманами с туманом плюс усилением ветра".

Детали: Ветер сменится на северо-западный, порывы будут сильными. По словам Диденко, это намек на грядущее похолодание.

Снижение температуры воздуха коснется 30 ноября западных областей, где в пятницу еще сравнительно тепло, а в субботу максимальная температура воздуха не превысит +1 +4 градусов.

На севере и в большинстве центральных областей температура составит +2 +5 градусов, но ее будет расхолаживать сильный ветер.

На Востоке и в Днепропетровской области ожидается +3 +8 градусов, в южной части +5 +10, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве 30 ноября существенных осадков не ожидается, лишь во второй половине дня или вечером вероятны небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, порывистый.

Температура воздуха в Киеве ночью и днем ​​будет примерно +1 +4 градуса. В субботу вечером она снизится до 0-1 мороза.

Декабрь в столице начнется холодной погодой, в воскресенье похолодает на 2-4 градуса, однако осадков не предвидится.

Напомним: Синоптик отмечала, что декабрь в Украине начнется похолоданием 1-2 числа, но дальше будут "температурные качели": 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Декабрь начнется "температурными качелями" 28 ноября 2019, 12:32
Сильный туман и местами мокрый снег накрывает Украину 28 ноября 2019, 08:27
В Украине станет теплее, но мокрее 27 ноября 2019, 12:17
Все новости
Главные новости
Квасьневский рассказал, за что сына Байдена взяли в Burisma
Гончарук хочет построить "качественные дороги" за 3-5 лет
"Пора приглушить свободу слова" – депутат от "Слуги народа"
Для Альперина будут просить арест или залог 280 миллионов – источник
Все новости

Каждый день – как последний. Правила жизни Павла Шеремета

еда

Как сделать макароны дома

социум

Ученые надеются, что смогут предупредить облысение при лечении рака

Поиск по сайту
Архив
Весь архів