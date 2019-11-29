Дождь, мокрый снег, туман: как закончится календарная осень

Последний календарный день ноября будет ветреным, на Востоке Украины – с дождем, а на Западе еще и с мокрым снегом.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Ноябрь в Украине завершится дождем в восточных областях, мокрым снегом в западной части (гололед!) и вездесущими туманами с туманом плюс усилением ветра".

Детали: Ветер сменится на северо-западный, порывы будут сильными. По словам Диденко, это намек на грядущее похолодание.

Снижение температуры воздуха коснется 30 ноября западных областей, где в пятницу еще сравнительно тепло, а в субботу максимальная температура воздуха не превысит +1 +4 градусов.

На севере и в большинстве центральных областей температура составит +2 +5 градусов, но ее будет расхолаживать сильный ветер.

На Востоке и в Днепропетровской области ожидается +3 +8 градусов, в южной части +5 +10, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве 30 ноября существенных осадков не ожидается, лишь во второй половине дня или вечером вероятны небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, порывистый.

Температура воздуха в Киеве ночью и днем ​​будет примерно +1 +4 градуса. В субботу вечером она снизится до 0-1 мороза.

Декабрь в столице начнется холодной погодой, в воскресенье похолодает на 2-4 градуса, однако осадков не предвидится.

Напомним: Синоптик отмечала, что декабрь в Украине начнется похолоданием 1-2 числа, но дальше будут "температурные качели": 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.