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Зеленський підписав закон про нові звання в армії

П'ятниця, 29 листопада 2019, 11:57
Зеленський підписав закон про нові звання в армії
Міноборони

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт змін до статутів Збройних сил України та низки законів, що регулюють порядок виконання військового обов'язку.

Джерело: Інтерфакс-Україна, законопроєкт №0906

Деталі: Законопроект про виконання військового обов'язку та проходження військової служби вносить зміни до статутів ЗСУ та закони "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про військову службу правопорядку в Збройних силах України".

Закон скасовує військові звання "прапорщик, старший прапорщик" (мічман, старший мічман) і вводить звання "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "майстер-сержант" і "головний майстер-сержант" (корабельні – "старший майстер-старшина", "головний майстер-старшина").

З'являються звання "головний сержант (головний старшина) батальйону", "головний сержант (головний старшина) бригади".

Слово "полк" у званнях змінюється на "бригаду". "Командир полку" стає "командиром бригади".

Передбачається поділ сержантського і старшинського складу на молодший і старший склади.

Закон, зокрема, приводить військові звання у відповідність із "Кодами НАТО для класів військовослужбовців" (STANAG 2116), і сприяє переходу ЗСУ на професійну основу за зразком армії західноєвропейського зразка.

Документ повернений в Раду з підписом президента.

Передісторія:

  • Проєкт закону зареєстрований в Раді 23 березня 2019 року. Серед ініціаторів –  нардепи "Народного фронту" Андрій Парубій та "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко.
  • 17 жовтня за документ у другому читанні і в цілому проголосувало 278 нардепів. Не голосувала за зміни лише фракція "Опозиційна платформа - За життя".
  • 30 травня Рада проголосувала за аналогічний проєкт №10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби", який передбачає приведення звань ЗСУ до стандартів НАТО.

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Теми: ЗеленськийЗбройні силизаконодавство
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