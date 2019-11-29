Зеленский подписал закон о новых званиях в армии
Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в уставы Вооруженных сил Украины и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга.
Источник: Интерфакс-Украина, законопроект №0906
Детали: Законопроект о выполнении воинского долга и прохождении военной службы вносит изменения в уставы ВСУ и законы "О воинской обязанности и военной службе", "О военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины".
Закон отменяет воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводит звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.
Появляются звания "главный сержант (главный старшина) батальона", "главный сержант (главный старшина) бригады".
Слово "полк" в званиях меняется на "бригаду". "Командир полка" становится "командиром бригады".
Закон, в частности, приводит воинские звания в соответствие с "Кодами НАТО для классов военнослужащих" (STANAG 2116), и способствует переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца.
Документ возвращен в Раду с подписью президента.
Предыстория:
- Проект закона зарегистрирован в Раде 23 марта 2019 года. Среди инициаторов законопроекта – нардепы "Народного фронта" Андрей Парубий и "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко.
- 17 октября за проект закона №0906 во втором чтении и в целом проголосовало 278 нардепов. Не голосовала за изменения только фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь".
- 30 мая Рада проголосовала за аналогичный проект №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы", который предусматривает приведение званий ВСУ к стандартам НАТО.