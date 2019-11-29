Зеленский подписал закон о новых званиях в армии

3325 просмотров
Пятница, 29 ноября 2019, 12:57
Минобороны

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в уставы Вооруженных сил Украины и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга.

Источник: Интерфакс-Украина, законопроект №0906

Детали: Законопроект о выполнении воинского долга и прохождении военной службы вносит изменения в уставы ВСУ и законы "О воинской обязанности и военной службе", "О военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины".

Документ возвращен в Раду с подписью президента.

Закон отменяет воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводит звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Закон, в частности, приводит воинские звания в соответствие с "Кодами НАТО для классов военнослужащих" (STANAG 2116), и способствует переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца.

Предыстория:

  • Проект закона зарегистрирован в Раде 23 марта 2019 года. Среди инициаторов законопроекта – нардепы "Народного фронта" Андрей Парубий и "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко.
  • 17 октября за проект закона №0906 во втором чтении и в целом проголосовало 278 нардепов. Не голосовала за изменения только фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Темы: Зеленский Вооруженные силы законодательство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский подписал еще один закон об операторе ГТС 29 ноября 2019, 09:59
Янина Соколова: У меня к Порошенко есть вагон претензий. Но при всем он – лучший президент за всю историю Украины 29 ноября 2019, 06:00
Меркель позвонила Зеленскому 28 ноября 2019, 16:30
Все новости
Главные новости
Зеленский подписал закон о новых званиях в армии
Квасьневский рассказал, за что сына Байдена взяли в Burisma
Гончарук хочет построить "качественные дороги" за 3-5 лет
"Пора приглушить свободу слова" – депутат от "Слуги народа"
Все новости

Каждый день – как последний. Правила жизни Павла Шеремета

мода

Гуру моды призвала ценить одежду и оставлять в наследство детям

здоровье

Как иметь чистую кожу без прыщей: 11 советов на основе научных данных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів