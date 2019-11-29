Зеленский подписал закон о новых званиях в армии

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в уставы Вооруженных сил Украины и ряд законов, регулирующих порядок выполнения воинского долга.

Источник: Интерфакс-Украина, законопроект №0906

Детали: Законопроект о выполнении воинского долга и прохождении военной службы вносит изменения в уставы ВСУ и законы "О воинской обязанности и военной службе", "О военной службе правопорядка в Вооруженных силах Украины".

Документ возвращен в Раду с подписью президента.

Закон отменяет воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводит звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Закон, в частности, приводит воинские звания в соответствие с "Кодами НАТО для классов военнослужащих" (STANAG 2116), и способствует переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца.

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