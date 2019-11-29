Росіянка, затримана за "шпигунство на користь України", працювала на ЧФ – росЗМІ

Депутат Держдуми Росії від Севастополя Дмитро Бєлік заявив, що затримана в Севастополі за підозрою в державній зраді росіянка була громадянським службовцем Чорноморського флоту Росії.

Джерело: коментар Бєліка РІА Новини

Деталі: За словами депутата, затримання службовця російського Чорноморського флоту за шпигунство на користь сусідньої країни свідчить про те, що проти Росії "ведеться масштабна шпигунська війна".

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