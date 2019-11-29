Росіянка, затримана за "шпигунство на користь України", працювала на ЧФ – росЗМІ

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 13:11

Депутат Держдуми Росії від Севастополя Дмитро Бєлік заявив, що затримана в Севастополі за підозрою в державній зраді росіянка була громадянським службовцем Чорноморського флоту Росії.

Джерело: коментар Бєліка РІА Новини

Деталі: За словами депутата, затримання службовця російського Чорноморського флоту за шпигунство на користь сусідньої країни свідчить про те, що проти Росії "ведеться масштабна шпигунська війна".

Передісторія:

  • Раніше росЗМІ з посиланням на ФСБ РФ повідомили, в окупованому Севастополі затримали росіянку за підозрою нібито у шпигунстві на користь розвідки Міноборони України.
  • За даними спецслужби, росіянка нібито за завданням воєнної розвідки України "здійснювала збір секретних відомостей військового характеру".

Теми: Крим шпигунство Росія


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