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Россиянка, задержанная за "шпионаж в пользу Украины", работала на ЧФ – росСМИ

Пятница, 29 ноября 2019, 12:11

Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что задержанная в Севастополе по подозрению в госизмене россиянка была гражданской служащей Черноморского флота России.

Источник: комментарий Белика РИА Новости

Детали: По словам депутата, задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны свидетельствует о том, что против России "ведется масштабная шпионская война".

Предыстория:

  • Ранее росСМИ со ссылкой на ФСБ РФ сообщили, в оккупированном Севастополе задержали россиянку по подозрению якобы в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
  • По данным спецслужбы, россиянка якобы по заданию военной разведки Украины "осуществляла сбор секретных сведений военного характера".

Темы: КрымшпионажРосcия
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