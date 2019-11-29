Россиянка, задержанная за "шпионаж в пользу Украины", работала на ЧФ – росСМИ

Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что задержанная в Севастополе по подозрению в госизмене россиянка была гражданской служащей Черноморского флота России.

Источник: комментарий Белика РИА Новости

Детали: По словам депутата, задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны свидетельствует о том, что против России "ведется масштабная шпионская война".

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