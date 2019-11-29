Россиянка, задержанная за "шпионаж в пользу Украины", работала на ЧФ – росСМИ
Пятница, 29 ноября 2019, 12:11
Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что задержанная в Севастополе по подозрению в госизмене россиянка была гражданской служащей Черноморского флота России.
Источник: комментарий Белика РИА Новости
Детали: По словам депутата, задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны свидетельствует о том, что против России "ведется масштабная шпионская война".
Предыстория:
- Ранее росСМИ со ссылкой на ФСБ РФ сообщили, в оккупированном Севастополе задержали россиянку по подозрению якобы в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
- По данным спецслужбы, россиянка якобы по заданию военной разведки Украины "осуществляла сбор секретных сведений военного характера".