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"Динамо" встановило особистий антирекорд у Лізі Європи

П'ятниця, 29 листопада 2019, 12:21

Київське "Динамо" встановило особистий антирекорд за кількістю жовтих карток у Лізі Європи.

Джерело: Sport.ua

Деталі: Напередодні в матчі 5 туру групового етапу ЛЄ зі шведським "Мальме" відразу 6 гравців "Динамо" отримали попередження від арбітра з Чехії Павела Краловця, встановивши тим самим особистий антирекорд у Лізі Європи. Більше "гірчичників" динамівці "нахапали" тільки два роки тому в гостьовому поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з "Янг Бойз" - 7.

Відзначається, що Краловець є одним з найбільш "нефартових" для динамівців арбітрів. Тричі він судив ігри біло-синіх і у всіх кияни зазнали поразки. У сезоні-2012/13 "Динамо" в груповому раунді Ліги чемпіонів поступилося в гостях "Порту" – 2:3, а три роки по тому в тому ж турнірі і також на виїзді – "Челсі" – 1:2.

Нагадаємо: Напередодні київське "Динамо" драматично програло на виїзді шведському "Мальме" з рахунком 3:4 і ускладнило собі вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи. Після п'яти турів у групі В лідирує "Копенгаген" з 9 очками. У "Мальме" 8 очок, у "Динамо" – 6, у "Лугано" – 2. Для виходу з групи кияни в останньому турі повинні вигравати в швейцарського клубу.

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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