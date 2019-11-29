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"Динамо" установило личный антирекорд в Лиге Европы

Пятница, 29 ноября 2019, 12:21

Киевское "Динамо" установило личный антирекорд по числу желтых карточек в Лиге Европы.

Источник: Sport.ua

Детали: Накануне в матче 5 тура групового этапа ЛЕ со шведским "Мальме" сразу 6 игроков "Динамо" получили предупреждения от арбитра из Чехии Павела Краловеца, установив тем самым личный антирекорд в Лиге Европы. Больше "горчичников" динамовцы "нахватали" только два года назад в гостевом поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" - 7.

Отмечается, что  Краловец является одним из самых "нефартовых" для динамовцев арбитров. Трижды он судил игры бело-синих и во всех киевляне потерпели поражение. В сезоне-2012/13 "Динамо" в групповом раунде Лиги чемпионов уступило в гостях "Порту" - 2:3, а три года спустя в том же турнире и также на выезде - "Челси" - 1:2.

Напомним: Накануне киевское "Динамо" драматично проиграло на выезде шведскому "Мальме" со счетом 3:4 и усложнило себе выход в 1/16 финала Лиги Европы. После пяти туров в группе В лидирует "Копенгаген" с 9 очками. У "Мальме" 8 очков, у "Динамо" – 6, у "Лугано" – 2. Для выхода из группы киевляне  в последнем туре должны выиграть у швейцарского клуба.

Темы: футбол
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