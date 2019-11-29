На Донбасі за тиждень загинули 10 бойовиків – розвідка
П'ятниця, 29 листопада 2019, 12:28
Розвідка Об’єднаних сил повідомляє, що втрати серед російських найманців на Донбасі з 22 по 28 листопада склали 10 убитих і 15 поранених.
Джерело: ООС
Дослівно: "10 окупантів ліквідовано, ще 15 осіб складають санітарні втрати ворога".
Деталі: У штабі нагадали, що військові відкривають вогонь по російських окупантах "у разі загрози життю та здоров'ю українських воїнів і спроб захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп".
Українська правда