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На Донбасі за тиждень загинули 10 бойовиків – розвідка

П'ятниця, 29 листопада 2019, 12:28

Розвідка Об’єднаних сил повідомляє, що втрати серед російських найманців на Донбасі з 22 по 28 листопада склали 10 убитих і 15 поранених.

Джерело: ООС

Дослівно: "10 окупантів ліквідовано, ще 15 осіб складають санітарні втрати ворога".

Деталі: У штабі нагадали, що військові відкривають вогонь по російських окупантах "у разі загрози життю та здоров'ю українських воїнів і спроб захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп".

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС
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