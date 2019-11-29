На Донбассе за неделю погибли 10 боевиков – разведка

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Пятница, 29 ноября 2019, 13:28

Разведка Объединенных сил сообщает, что потери среди российских наемников на Донбассе с 22 по 28 ноября составили 10 убитых и 15 раненых.

Источник: ООС

Дословно: "10 оккупантов ликвидировано, еще 15 человек составляют санитарные потери врага".

Детали: В штабе напомнили, что военные открывают огонь по российским оккупантам "в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС


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