На Донбассе за неделю погибли 10 боевиков – разведка

Разведка Объединенных сил сообщает, что потери среди российских наемников на Донбассе с 22 по 28 ноября составили 10 убитых и 15 раненых.

Источник: ООС

Дословно: "10 оккупантов ликвидировано, еще 15 человек составляют санитарные потери врага".

Детали: В штабе напомнили, что военные открывают огонь по российским оккупантам "в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп".