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Ексголів VAB Банку оголосили в розшук

П'ятниця, 29 листопада 2019, 15:55
Ексголів VAB Банку оголосили в розшук

Антикорупційне бюро оголосило в розшук ексголову правління VAB Банку Дениса Мальцева та ексочільницю наглядової ради VAB Наталію Василюк.

Джерело: МВС

Деталі: У базі розшуку датою зникнення зазначене 21 листопада, той самий день, коли зник ексвласник VAB Банку Олег Бахматюк.

Бахматюка оголосили в розшук 22 листопада.

 
СКРІНШОТ ЗАПИСУ В РОЗУШОВІЙ БАЗІ МВС
 
автор Фото: олексій іванов

НАБУ також розшукує ексочільницю наглядової ради VAB банку Наталію Василюк.

 
СКРІНШОТ ЗАПИСУ В РОЗУШОВІЙ БАЗІ МВС
 

Передісторія:

  • У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.
  • В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним.
  • 11-12 листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.
  • 13 листопада Антикорупційне бюро повідомило Бахматюку і Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
  • Мальцева підозрюють у змові з керівництвом НБУ, щоб прийняти рішення щодо видачі коштів, а також у тому, що він підібрав для передачі в заставу НБУ майно банку і пов'язаних із банком осіб та організував виготовлення завідомо недостовірних звітів про незалежну оцінку заставного майна.

Знати більше: Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда 

Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена

Українська правда

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Теми: розшукНАБУ
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