Ексголів VAB Банку оголосили в розшук

Ексголову правління VAB Банку оголосили в розшук

1872 перегляди
П'ятниця, 29 листопада 2019, 15:09
Олексій Іванов

Антикорупційне бюро оголосило в розшук ексголову правління VAB Банку Дениса Мальцева.

Джерело: МВС

Деталі: У базі розшуку датою зникнення зазначене 21 листопада, той самий день, коли зник ексвласник VAB Банку Олег Бахматюк.

Бахматюка оголосили в розшук 22 листопада.

 
СКРІНШОТ ЗАПИСУ В РОЗУШОВІЙ БАЗІ МВС

Передісторія:

  • У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.
  • В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним.
  • 11-12 листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.
  • 13 листопада Антикорупційне бюро повідомило Бахматюку і Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
  • Мальцева підозрюють у змові з керівництвом НБУ, щоб прийняти рішення щодо видачі коштів, а також у тому, що він підібрав для передачі в заставу НБУ майно банку і пов'язаних із банком осіб та організував виготовлення завідомо недостовірних звітів про незалежну оцінку заставного майна.

Знати більше: Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда 

Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена

Українська правда
Теми: розшук НАБУ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бахматюка оголосили в розшук 22 листопада 2019, 13:30
Поліція оголосила в розшук бізнесмена, який судиться з Коломойським 13 серпня 2019, 16:17
Одного з найближчих соратників Януковича повернули в розшук 15 липня 2019, 13:45
Усі новини
Головні новини
Ексголову правління VAB Банку оголосили в розшук
Бойовики ОРДО встановили "державний" кордон з Україною – росЗМІ
Зеленський підписав закон про нові звання в армії
Кваснєвський розповів, за що сина Байдена взяли в Burisma
Усі новини
мода

Гуру моди закликала цінувати одяг та залишати в спадок дітям

Медицина

Тестування на ВІЛ та вірусний гепатит: адреси лабораторій та інструкції

їжа

10 продуктів холодної пори року: що з ними робити, пояснює шеф-кухар