Экс-глав VAB Банка объявили в розыск

Экс-главу правления VAB Банка объявили в розыск

1383 просмотра
Пятница, 29 ноября 2019, 15:09
Алексей Иванов

Антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева.

Источник: МВД

Детали: В базе розыска датой исчезновения значится 21 ноября, тот же день, когда исчез экс-владелец VAB Банка Олег Бахматюк.

Бахматюка объявили в розыск 22 ноября.

 
СКРИНШОТ ЗАПИСИ В РОЗЫСКНОЙ БАЗЕ МВД

Предыстория:

  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. ВиЭйБи принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
  • В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным.
  • 11-12 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.
  • 13 ноября Антикоррупционное бюро сообщило Бахматюку и Мальцеву подозрение в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.
  • Мальцева подозревают в сговоре с руководством НБУ, чтобы принять решение о выдаче средств, а также в том, что он подобрал для передачи в залог НБУ имущество банка и связанных с банком лиц и организовал изготовление заведомо недостоверных отчетов о независимой оценке залогового имущества.

Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Украинская правда
Темы: розыск НАБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Бахматюка объявили в розыск 22 ноября 2019, 13:30
Полиция объявила в розыск бизнесмена, который судится с Коломойским 13 августа 2019, 16:17
Одного из ближайших соратников Януковича вернули в розыск 15 июля 2019, 13:45
Все новости
Главные новости
Боевики ОРДО установили "государственную" границу с Украиной – росСМИ
Зеленский подписал закон о новых званиях в армии
Квасьневский рассказал, за что сына Байдена взяли в Burisma
Гончарук хочет построить "качественные дороги" за 3-5 лет
Все новости
здоровье

Паническая атака: что это такое и почему она возникает

Жилье

Какие бактерии живут в нашем доме и могут ли они нам навредить?

Дети

Как успешно общаться с детьми? Полезные советы и упражнения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів