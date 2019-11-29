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Экс-глав VAB Банка объявили в розыск

Пятница, 29 ноября 2019, 15:55
Экс-глав VAB Банка объявили в розыск

Антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка Дениса Мальцева и экс-главу наблюдательного совета VAB Банка Наталию Василюк.

Источник: МВД

Детали: В базе розыска датой исчезновения значится 21 ноября, тот же день, когда исчез экс-владелец VAB Банка Олег Бахматюк.

Бахматюка объявили в розыск 22 ноября.

 
СКРИНШОТ ЗАПИСИ В РОЗЫСКНОЙ БАЗЕ МВД
 
Автор фото: Алексей иванов

НАБУ также разыскивает экс-главу наблюдательного совета VAB банка Наталию Василюк.

 
СКРИНШОТ ЗАПИСИ В РОЗЫСКНОЙ БАЗЕ МВД
 

Предыстория:

  • В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. ВиЭйБи принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.
  • В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным.
  • 11-12 ноября 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.
  • 13 ноября Антикоррупционное бюро сообщило Бахматюку и Мальцеву подозрение в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.
  • Мальцева подозревают в сговоре с руководством НБУ, чтобы принять решение о выдаче средств, а также в том, что он подобрал для передачи в залог НБУ имущество банка и связанных с банком лиц и организовал изготовление заведомо недостоверных отчетов о независимой оценке залогового имущества.

Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Украинская правда

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Темы: розыскНАБУ
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