Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голову Миколаївської облради не змогли відправити у відставку

П'ятниця, 29 листопада 2019, 14:43

У Миколаєві депутати обласної ради, які понад три години засідали за закритими дверима, відмовилися проводити сесію і розглядати питання відставки голови облради Вікторії Москаленко.

Джерело:  "Укрінформ", Facbeook Миколаївської обласної ради

Пряма мова депутата обласної ради Тетяни Демченко: "Оскільки прийняті рішення поза межами сесійної зали обласної ради можуть бути оскаржені в суді, депутати вирішили відмовитися проводити сесію. Як ви знаєте, сесійна зала закрита, ми туди потрапити не можемо, а Москаленко так і не прийшла, тому ми вирішили розійтися, хоча прочекали її три години".

Деталі: Демченко сказала, що якщо й надалі не вдасться вирішити питання відставки голови облради, то потрібно перезавантажити всю обласну раду, бо в даному вигляді вона непрацездатна.

Реакція Вікторії Москаленко на події в облраді: "Я взагалі не розумію, чому зібрання депутатів називають сесією, якщо є розпорядження голови обласної ради, яке є законне. Я вже сьогодні звернулася до Служби безпеки України і всіх правоохоронних органів, щоб надали оцінку зухвалому втручанню в роботу органу місцевого самоврядування за підтримки обласної адміністраці...

Я вбачаю, що тут є склад злочину. Я звернулася до правоохоронних  органів і чекаю на реакцію".

Цьому передувало:  

  • 29 листопада частина депутатів зібралася на закрите засідання в одному з приміщень ОДА, оскільки сесійна зала була закрита. До них кілька разів заходив голова ОДА Олександр Стаднік та його заступник, проте ні представників громадськості, ні ЗМІ туди не пустили.
  • Під дверима виникла суперечка.
  • Поліція нічим не допомогла, а лише прийняла заяву від активістів про те, що невідомі перешкоджають їм зайти до приміщення, де засідають депутати. А це незаконно, бо йдеться про громадську установу.
  • Миколаївські депутати зламали двері у сесійну залу обласної ради і винесли звідти кабінку для голосування.
  • Голова ОДА відмовився коментувати свою присутність серед депутатів і порадив журналістам "не заважати йому працювати".

Передісторія:

  • 26 листопада активісти фактично зірвали проведення сесії, вимагаючи не розглядати питання зняття з посади голови облради Москаленко.
  • Вони також зустрілися з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком і вимагали у нього припинити тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за зняття Москаленко з посади.
  • До того деякі депутати публічно заявляли, що на них з боку ОДА у цьому питанні чиниться тиск.
  • Наступна сесія обласної ради була запланована на 3 грудня. Проте 28 листопада група депутатів зібрала необхідну кількість підписів і поставила голову облради перед вимогою провести засідання 29 листопада.

Теми: Миколаївська областьмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Миколаївська область
Викрадення патріотів, імітація розстрілів: СБУ затримала колаборанта на Миколаївщині
За добу через агресію РФ загинули троє людей, 32 поранені
Окупанти вдарили по 5-поверхівці в Очакові: є поранений
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: