Голову Миколаївської облради не змогли відправити у відставку

У Миколаєві депутати обласної ради, які понад три години засідали за закритими дверима, відмовилися проводити сесію і розглядати питання відставки голови облради Вікторії Москаленко.

Джерело: "Укрінформ", Facbeook Миколаївської обласної ради

Пряма мова депутата обласної ради Тетяни Демченко: "Оскільки прийняті рішення поза межами сесійної зали обласної ради можуть бути оскаржені в суді, депутати вирішили відмовитися проводити сесію. Як ви знаєте, сесійна зала закрита, ми туди потрапити не можемо, а Москаленко так і не прийшла, тому ми вирішили розійтися, хоча прочекали її три години".

Деталі: Демченко сказала, що якщо й надалі не вдасться вирішити питання відставки голови облради, то потрібно перезавантажити всю обласну раду, бо в даному вигляді вона непрацездатна.

Реакція Вікторії Москаленко на події в облраді: "Я взагалі не розумію, чому зібрання депутатів називають сесією, якщо є розпорядження голови обласної ради, яке є законне. Я вже сьогодні звернулася до Служби безпеки України і всіх правоохоронних органів, щоб надали оцінку зухвалому втручанню в роботу органу місцевого самоврядування за підтримки обласної адміністраці...

Я вбачаю, що тут є склад злочину. Я звернулася до правоохоронних органів і чекаю на реакцію".

Цьому передувало:

29 листопада частина депутатів зібралася на закрите засідання в одному з приміщень ОДА, оскільки сесійна зала була закрита. До них кілька разів заходив голова ОДА Олександр Стаднік та його заступник, проте ні представників громадськості, ні ЗМІ туди не пустили.

Під дверима виникла суперечка.

Поліція нічим не допомогла, а лише прийняла заяву від активістів про те, що невідомі перешкоджають їм зайти до приміщення, де засідають депутати. А це незаконно, бо йдеться про громадську установу.

Миколаївські депутати зламали двері у сесійну залу обласної ради і винесли звідти кабінку для голосування.

Голова ОДА відмовився коментувати свою присутність серед депутатів і порадив журналістам "не заважати йому працювати".

Передісторія: