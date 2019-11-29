Голову Миколаївської облради не змогли відправити у відставку
У Миколаєві депутати обласної ради, які понад три години засідали за закритими дверима, відмовилися проводити сесію і розглядати питання відставки голови облради Вікторії Москаленко.
Джерело: "Укрінформ", Facbeook Миколаївської обласної ради
Пряма мова депутата обласної ради Тетяни Демченко: "Оскільки прийняті рішення поза межами сесійної зали обласної ради можуть бути оскаржені в суді, депутати вирішили відмовитися проводити сесію. Як ви знаєте, сесійна зала закрита, ми туди потрапити не можемо, а Москаленко так і не прийшла, тому ми вирішили розійтися, хоча прочекали її три години".
Деталі: Демченко сказала, що якщо й надалі не вдасться вирішити питання відставки голови облради, то потрібно перезавантажити всю обласну раду, бо в даному вигляді вона непрацездатна.
Реакція Вікторії Москаленко на події в облраді: "Я взагалі не розумію, чому зібрання депутатів називають сесією, якщо є розпорядження голови обласної ради, яке є законне. Я вже сьогодні звернулася до Служби безпеки України і всіх правоохоронних органів, щоб надали оцінку зухвалому втручанню в роботу органу місцевого самоврядування за підтримки обласної адміністраці...
Я вбачаю, що тут є склад злочину. Я звернулася до правоохоронних органів і чекаю на реакцію".
Цьому передувало:
- 29 листопада частина депутатів зібралася на закрите засідання в одному з приміщень ОДА, оскільки сесійна зала була закрита. До них кілька разів заходив голова ОДА Олександр Стаднік та його заступник, проте ні представників громадськості, ні ЗМІ туди не пустили.
- Під дверима виникла суперечка.
- Поліція нічим не допомогла, а лише прийняла заяву від активістів про те, що невідомі перешкоджають їм зайти до приміщення, де засідають депутати. А це незаконно, бо йдеться про громадську установу.
- Миколаївські депутати зламали двері у сесійну залу обласної ради і винесли звідти кабінку для голосування.
- Голова ОДА відмовився коментувати свою присутність серед депутатів і порадив журналістам "не заважати йому працювати".
Передісторія:
- 26 листопада активісти фактично зірвали проведення сесії, вимагаючи не розглядати питання зняття з посади голови облради Москаленко.
- Вони також зустрілися з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком і вимагали у нього припинити тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за зняття Москаленко з посади.
- До того деякі депутати публічно заявляли, що на них з боку ОДА у цьому питанні чиниться тиск.
- Наступна сесія обласної ради була запланована на 3 грудня. Проте 28 листопада група депутатів зібрала необхідну кількість підписів і поставила голову облради перед вимогою провести засідання 29 листопада.