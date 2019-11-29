Главу Николаевского облсовета не смогли отправить в отставку

В Николаеве депутаты областного совета, которые более 3 часов заседали за закрытыми дверями, отказались проводить сессию и рассматривать вопрос отставки главы облсовета Виктории Москаленко.

Источник: "Укринформ", Facbeook Николаевского областного совета

Прямая речь депутата областного совета Татьяны Демченко: "Поскольку принятые решения за пределами сессионного зала областного совета могут быть обжалованы в суде, депутаты решили отказаться проводить сессию. Как вы знаете, сессионный зал закрыт, мы туда попасть не можем, а Москаленко так и не пришла, поэтому мы решили разойтись, хотя прождали ее 3часа".

Детали: Демченко сказала, что если и в дальнейшем не удастся решить вопрос отставки главы облсовета, то нужно перезагрузить весь областной совет, потому что в данном виде он неработоспособен.

Реакция Виктории Москаленко на события в облсовете: "Я вообще не понимаю, почему собрание депутатов называют сессией, если есть распоряжение главы областного совета, которое законно. Я уже сегодня обратилась в Службу безопасности Украины и все правоохранительные органы, чтобы дали оценку дерзкому вмешательству в работу органа местного самоуправления при поддержке областной администрации...

Я вижу, что здесь есть состав преступления. Я обратилась в правоохранительные органы и жду реакции".

Этому предшествовало:

29 ноября часть депутатов собралась на закрытое заседание в одном из помещений ОГА, поскольку сессионный зал был закрыт. К ним несколько раз заходил глава ОГА Александр Стадник и его заместитель, однако ни представителей общественности, ни СМИ туда не пустили.

Под дверью возник спор.

Полиция ничем не помогла, а только приняла заявление от активистов о том, что неизвестные препятствуют им зайти в помещение, где заседают депутаты. А это незаконно, поскольку речь идет об общественном учреждении.

Николаевские депутаты сломали двери в сессионный зал областного совета и вынесли оттуда кабинку для голосования.

Глава ОГА отказался комментировать свое присутствие среди депутатов и посоветовал журналистам "не мешать ему работать".

Предыстория: