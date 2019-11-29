Главу Николаевского облсовета не смогли отправить в отставку

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Пятница, 29 ноября 2019, 15:43

В Николаеве депутаты областного совета, которые более 3 часов заседали за закрытыми дверями, отказались проводить сессию и рассматривать вопрос отставки главы облсовета Виктории Москаленко.

Источник: "Укринформ", Facbeook Николаевского областного совета

Прямая речь депутата областного совета Татьяны Демченко: "Поскольку принятые решения за пределами сессионного зала областного совета могут быть обжалованы в суде, депутаты решили отказаться проводить сессию. Как вы знаете, сессионный зал закрыт, мы туда попасть не можем, а Москаленко так и не пришла, поэтому мы решили разойтись, хотя прождали ее 3часа".

Детали: Демченко сказала, что если и в дальнейшем не удастся решить вопрос отставки главы облсовета, то нужно перезагрузить весь областной совет, потому что в данном виде он неработоспособен.

Реакция Виктории Москаленко на события в облсовете: "Я вообще не понимаю, почему собрание депутатов называют сессией, если есть распоряжение главы областного совета, которое законно. Я уже сегодня обратилась в Службу безопасности Украины и все правоохранительные органы, чтобы дали оценку дерзкому вмешательству в работу органа местного самоуправления при поддержке областной администрации...

Я вижу, что здесь есть состав преступления. Я обратилась в правоохранительные органы и жду реакции".

Этому предшествовало:

  • 29 ноября часть депутатов собралась на закрытое заседание в одном из помещений ОГА, поскольку сессионный зал был закрыт. К ним несколько раз заходил глава ОГА Александр Стадник и его заместитель, однако ни представителей общественности, ни СМИ туда не пустили.
  • Под дверью возник спор.
  • Полиция ничем не помогла, а только приняла заявление от активистов о том, что неизвестные препятствуют им зайти в помещение, где заседают депутаты. А это незаконно, поскольку речь идет об общественном учреждении.
  • Николаевские депутаты сломали двери в сессионный зал областного совета и вынесли оттуда кабинку для голосования.
  • Глава ОГА отказался комментировать свое присутствие среди депутатов и посоветовал журналистам "не мешать ему работать".

Предыстория:

  • 26 ноября активисты фактически сорвали проведение сессии, требуя не рассматривать вопрос снятия с должности главы облсовета Москаленко.
  • Они также встретились с главой облгосадминистрации Александром Стадником и вымогали у него прекратить давить на депутатов, чтобы те проголосовали за снятие Москаленко с должности.
  • Перед тем некоторые депутаты публично заявляли, что на них со стороны ОГА в этом вопросе оказывается давление.
  • Следующая сессия областного совета было запланировано на 3 декабря. Однако 28 ноября группа депутатов собрала необходимое количество подписей и поставила главу облсовета перед требованием провести заседание 29 ноября.

Темы: Николаевская область местная власть


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