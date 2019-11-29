Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главу Николаевского облсовета не смогли отправить в отставку

Пятница, 29 ноября 2019, 14:43

В Николаеве депутаты областного совета, которые более 3 часов заседали за закрытыми дверями, отказались проводить сессию и рассматривать вопрос отставки главы облсовета Виктории Москаленко.

Источник: "Укринформ", Facbeook Николаевского областного совета

Прямая речь депутата областного совета Татьяны Демченко: "Поскольку принятые решения за пределами сессионного зала областного совета могут быть обжалованы в суде, депутаты решили отказаться проводить сессию. Как вы знаете, сессионный зал закрыт, мы туда попасть не можем, а Москаленко так и не пришла, поэтому мы решили разойтись, хотя прождали ее 3часа".

Детали: Демченко сказала, что если и в дальнейшем не удастся решить вопрос отставки главы облсовета, то нужно перезагрузить весь областной совет, потому что в данном виде он неработоспособен.

Реакция Виктории Москаленко на события в облсовете: "Я вообще не понимаю, почему собрание депутатов называют сессией, если есть распоряжение главы областного совета, которое законно. Я уже сегодня обратилась в Службу безопасности Украины и все правоохранительные органы, чтобы дали оценку дерзкому вмешательству в работу органа местного самоуправления при поддержке областной администрации...

Я вижу, что здесь есть состав преступления. Я обратилась в правоохранительные органы и жду реакции".

Этому предшествовало:

  • 29 ноября часть депутатов собралась на закрытое заседание в одном из помещений ОГА, поскольку сессионный зал был закрыт. К ним несколько раз заходил глава ОГА Александр Стадник и его заместитель, однако ни представителей общественности, ни СМИ туда не пустили.
  • Под дверью возник спор.
  • Полиция ничем не помогла, а только приняла заявление от активистов о том, что неизвестные препятствуют им зайти в помещение, где заседают депутаты. А это незаконно, поскольку речь идет об общественном учреждении.
  • Николаевские депутаты сломали двери в сессионный зал областного совета и вынесли оттуда кабинку для голосования.
  • Глава ОГА отказался комментировать свое присутствие среди депутатов и посоветовал журналистам "не мешать ему работать".

Предыстория:

  • 26 ноября активисты фактически сорвали проведение сессии, требуя не рассматривать вопрос снятия с должности главы облсовета Москаленко.
  • Они также встретились с главой облгосадминистрации Александром Стадником и вымогали у него прекратить давить на депутатов, чтобы те проголосовали за снятие Москаленко с должности.
  • Перед тем некоторые депутаты публично заявляли, что на них со стороны ОГА в этом вопросе оказывается давление.
  • Следующая сессия областного совета было запланировано на 3 декабря. Однако 28 ноября группа депутатов собрала необходимое количество подписей и поставила главу облсовета перед требованием провести заседание 29 ноября.

Темы: Николаевская областьместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Николаевская область
За сутки из-за агрессии РФ погибли три человека, 32 ранены
Оккупанты ударили по 5-этажке в Очакове: есть раненый
На Николаевщине огнеборцы попали под обстрел ночью
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: