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Синоптики анонсували перший сніг

П'ятниця, 29 листопада 2019, 15:26
Синоптики анонсували перший сніг

За даними Укргідрометцентру, 2 і 3 грудня в Україні сніг та мокрий сніг. Синоптики попереджають про утворення снігового покриву висотою 3-8 см.

Джерело: пресслужба ДСНС 29 листопада

Дослівно: "Вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см.

В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см".

Деталі: Крім того, 29 листопада вдень у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

 

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

Нагадаємо:

  • Останній календарний день листопада буде вітряним, дощовим, а на Заході ще й з мокрим снігом.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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