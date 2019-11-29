Синоптики анонсували перший сніг

За даними Укргідрометцентру, 2 і 3 грудня в Україні сніг та мокрий сніг. Синоптики попереджають про утворення снігового покриву висотою 3-8 см.

Джерело: пресслужба ДСНС 29 листопада

Дослівно: "Вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см.

В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см".

Деталі: Крім того, 29 листопада вдень у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

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