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Синоптики анонсировали первый снег

Пятница, 29 ноября 2019, 15:26
Синоптики анонсировали первый снег

По данным Укргидрометцентра, 2 и 3 декабря в Украине снег и мокрый снег. Синоптики предупреждают об образовании снежного покрова высотой 3-8 см.

Источник: пресс-служба ГСЧС 29 ноября

Дословно: "Днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей, снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 см.

В Карпатах значительный снег, образование снежного покрова высотой 10-20 см".

Детали: Кроме того, 29 ноября днем ​​в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

 

На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Напомним:

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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