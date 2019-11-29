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Упіймали "мінера" Офісу президента: "мстився" владі

П'ятниця, 29 листопада 2019, 16:01

Правоохоронці повідомили про підозру 45-річному жителю міста Кропивницького Кіровоградської області у здійсненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у приміщенні Офісу президента на вулиці Банковій.

Джерело: прокуратура Києва, коментар речниці відомства Надії Максимець "Українській правді"

Пряма мова Максимець: "Чоловіка вже допитали у якості підозрюваного. Дзвінок він здійснив з території залізничного вокзалу, який у той час теж був "замінований", і це його роздратувало".

Деталі: Зазначається, що повідомлення про замінування надійшло на телефон спецлінії "102" 26 листопада 2019 року.

При перевірці правоохоронці та вибухотехніки жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли.

Встановити особу "мінера" та затримати його вдалося невдовзі.

Зараз правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене правопорушнику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: прокуратураКиїв
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