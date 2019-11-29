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Поймали "минера" Офиса президента: "мстил" власти

Пятница, 29 ноября 2019, 16:01

Правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого Кировоградской области в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента на улице Банковой.

Источник: прокуратура Киева, комментарий спикера ведомства Надежды Максимец "Украинской правде"

Прямая речь Максимец: "Мужчину уже допросили в качестве подозреваемого. Звонок он совершил с территории железнодорожного вокзала, который в то время тоже был "заминирован", и это его разозлило".

Детали: Отмечается, что сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии "102" 26 ноября 2019 года.

При проверке правоохранители и взрывотехники никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли.

Установить личность "минера" ​​и задержать его удалось вскоре.

Сейчас правонарушителю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда

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Темы: прокуратураКиев
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