Прокурор, якому погрожував Портнов, просить позбавити його права на адвокатську діяльність

Прокурор Генпрокуратури Олександр Божко, якому Андрій Портнов публічно погрожував насильством, попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів позбавити останнього права займатися адвокатською діяльністю.

Джерело: Радіо Свобода

Дослівно у скарзі прокурора: "Мені як старшому прокурору групи прокурорів (...) з метою перешкоди виконанню мною службових обов’язків та у зв’язку з виконанням цих службових обов’язків 22.03.2019, 03.04.2019 та 22.10.2019 на мій мобільний телефон (...) в мобільному додатку What’sApp надійшли погрози насильством від Портнова А.В...

Вказане беззаперечно свідчить про втручання Портновим А.В. в діяльність прокурорів та є реальною загрозою незалежності органів прокуратури в цілому, що є неприпустимим і протиправним в правовій державі. До того ж, Портнов А.В. не тільки втрутився в мою службову діяльність як прокурора, погрожував мені насильством, а й публічно закликає вчиняти такі ж незаконні дії велику кількість інших громадян України"

Деталі: Прокурор підкреслює, що Портонов у своєму Telegram-каналі публічно підтвердив авторство цих повідомлень.

Оскільки Божко вважає, що такі публічні висловлювання адвоката Портнова свідчать про порушення ним присяги адвоката він просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатів застосувати до Портнова дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

Сам Портнов цю ситуацію наразі публічно не коментував.

Що було раніше: 18 листопада журналісти "Слідство.Інфо" повідомили, що ексзаступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов з 2017 року погрожує прокурорам, які розслідують кримінальні провадження, де він фігурує.

Зокрема, погрози з номера Портнова отримували, за даними журналістів, співробітник Генпрокуратури Олександр Божко, колишній очільник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк та ще один співробітник ГПУ, якого у виданні не називають.

Зокрема, прокурор Божко вів кримінальне провадження, яке стосувалося можливого привласнення Портновим грошей двох столичних вишів, а також – імовірних зловживань під час обрання його членом Вищої ради юстиції.

Водночас, на початку 2019-го Печерський суд Києва зобов’язав прокурора протягом місяця завершити розслідування у справі Портнова. Зі спливом терміну провадження його слід було або закрити, або передати до суду. У Печерському суді до осені 2016-го року працювала рідна сестра Портнова.

Одразу після того, як Божкові почали надходити перші повідомлення, він звернувся до керівництва. Зі слів правоохоронця, спершу ці звернення лишалися без уваги, але нинішнє керівництво ГПУ, за словами прокурора, "намагається в межах своєї компетенції щось зробити".