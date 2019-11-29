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Прокурор, которому угрожал Портнов, просит лишить его права на адвокатскую деятельность

Пятница, 29 ноября 2019, 19:11

Прокурор Генпрокуратуры Александр Божко, которому Андрей Портнов публично угрожал насилием, попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов лишить последнего права заниматься адвокатской деятельностью.

Источник: Радио Свобода

Дословно в жалобе прокурора: "Мне как старшему прокурору группы прокуроров (...) с целью препятствия выполнению мной служебных обязанностей и в связи с выполнением этих служебных обязанностей 22.03.2019, 03.04.2019 и 22.10.2019 на мой мобильный телефон (...) в мобильном приложении What'sApp поступили угрозы насилием от Портнова А.В. ...

Указанное безусловно свидетельствует о вмешательстве Портновым А.В. в деятельность прокуроров и является реальной угрозой независимости органов прокуратуры в целом, что является недопустимым и противоправным в правовом государстве. К тому же, Портнов А.В. не только вмешался в мою служебную деятельность как прокурора, угрожал мне насилием, но и публично призывает совершать такие же незаконные действия большое количество других граждан Украины"

Детали: Прокурор подчеркивает, что Портонов в своем Telegram-канале публично подтвердил авторство этих сообщений.

Поскольку Божко считает, что такие публичные высказывания адвоката Портнова свидетельствуют о нарушении им присяги адвоката он просит Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов применить к Портнову дисциплинарное взыскание в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью.

Сам Портнов эту ситуацию пока публично не комментировал.

Что было раньше: 18 ноября журналисты "Слидство.Инфо" сообщили, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов с 2017 года угрожает прокурорам, которые расследуют уголовные производства, где он фигурирует.

В частности, угрозы с номера Портнова получали, по данным журналистов, сотрудник Генпрокуратуры Александр Божко, бывший глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще один сотрудник ГПУ, которого в издании не называют.

В частности, прокурор Божко вел уголовное производство, которое касалось возможного присвоения Портновым денег двух столичных вузов, а также - вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции.

В то же время, в начале 2019-го Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Портнова. По истечении срока производства его следовало либо закрыть, либо передать в суд. В Печерском суде до осени 2016 года работала родная сестра Портнова.

Сразу после того, как Божко начали поступать первые сообщения, он обратился к руководству. По словам правоохранителя, сначала эти обращения оставались без внимания, но нынешнее руководство ГПУ, по словам прокурора, "пытается в пределах своей компетенции что-то сделать".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПортновГенпрокуратура
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