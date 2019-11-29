Двосторонні переговори з РФ по газу були запропоновані ЄС – джерела
Раунд переговорів з "Газпромом", який проходив без посередництва ЄС, був запропонований представниками Єврокомісії для розблокування переговорного процесу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на два високопоставлених співрозмовника в уряді.
Пряма мова одного із співрозмовників: "Тристоронні переговори досі були ускладнені тим, що у кожної з сторін є своя позиція. Тому представники ЄК запропонували нам провести раунд переговорів з РФ для розблокування переговорного процесу".
Деталі: Зокрема, серед інших таку пропозицію озвучив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.
За його словами, двосторонні переговори дозволили розблокувати кілька проблемних питань: Росія відмовилася від нульового варіанту у газовому боргу та почала розмовляти про можливість довгострокового контракту, нехай і на строк менший, ніж на 10 років.
За словами іншого джерела в уряді, наступний раунд відбудеться в наступний вівторок чи четвер однак не відомо чи будуть розмови двосторонніми, чи за участю ЄС.
Пряма мова іншого співрозмовника: "Хочу наголосити, що ми не мали ніяких окремих двосторонніх газових переговорів з РФ. Ми маємо лише тристоронні переговори, в рамках яких ми і провели цей раунд.
Наша мета – досягти принципової угоди до 9 грудня, щоб залишити її в економічній площині, і не переводити в політичну".
Що було раніше: 28 листопада російське міністерство енергетики повідомило про двосторонні переговори з українською стороною щодо газових питань.
За повідомленням російського міністерства, у Відні сторони обговорили російсько-українське співробітництво в газовій сфері - врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів, умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року, перспективи прямої покупки російського газу для споживачів України.
Міністерство енергетики та захисту довкілля України повідомило, що сторони "домовились активізувати роботу" щодо нового договору та "обговорили можливість підписання договору відповідно до європейських правил".
Напередодні: прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що українська сторона не веде жодних перемовин щодо прямих поставок газу з Росії.
Нагадаємо:
- Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
- 18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
- 25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
- "Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
- У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
- 7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.
- 5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
- Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
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