Двусторонние переговоры с РФ по газу были предложены ЕС - источники

Раунд переговоров с "Газпромом", который проходил без посредничества ЕС, был предложен представителями Еврокомиссии для разблокирования переговорного процесса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на два высокопоставленных собеседника в правительстве.

Прямая речь одного из собеседников: "Трехсторонние переговоры до сих пор были осложнены тем, что у каждой из сторон есть своя позиция. Поэтому представители ЕК предложили нам провести раунд переговоров с РФ для разблокирования переговорного процесса".

Детали: В частности, среди других такое предложение озвучил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

По его словам, двусторонние переговоры позволили разблокировать несколько проблемных вопросов: Россия отказалась от нулевого варианта в газовом долге и начала разговаривать о возможности долгосрочного контракта, пусть и на срок менее, чем на 10 лет.

По словам другого источника в правительстве, следующий раунд состоится в следующий вторник или четверг однако не известно будут ли разговоры двусторонними, или с участием ЕС.

Прямая речь другого собеседника: "Хочу подчеркнуть, что мы не имели никаких отдельных двусторонних газовых переговоров с РФ. Мы имеем только трехсторонние переговоры, в рамках которых мы и провели этот раунд.

Наша цель - достичь принципиального соглашения до 9 декабря, чтоб оставить его в экономической плоскости, и не переводить в политическую ".

Что было раньше: 28 декабря российское министерство энергетики сообщило о двусторонних переговорах с украинской стороной по газовым вопросам.

По сообщению российского министерства, в Вене стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что стороны "договорились активизировать работу" по новому договору и "обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами".

Накануне: премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона не ведет никаких переговоров о прямых поставках газа из России.

Напомним:

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