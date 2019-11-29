Двусторонние переговоры с РФ по газу были предложены ЕС - источники

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Пятница, 29 ноября 2019, 20:37

Раунд переговоров с "Газпромом", который проходил без посредничества ЕС, был предложен представителями Еврокомиссии для разблокирования переговорного процесса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на два высокопоставленных собеседника в правительстве.

Прямая речь одного из собеседников: "Трехсторонние переговоры до сих пор были осложнены тем, что у каждой из сторон есть своя позиция. Поэтому представители ЕК предложили нам провести раунд переговоров с РФ для разблокирования переговорного процесса".

Детали: В частности, среди других такое предложение озвучил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

По его словам, двусторонние переговоры позволили разблокировать несколько проблемных вопросов: Россия отказалась от нулевого варианта в газовом долге и начала разговаривать о возможности долгосрочного контракта, пусть и на срок менее, чем на 10 лет.

По словам другого источника в правительстве, следующий раунд состоится в следующий вторник или четверг однако не известно будут ли разговоры двусторонними, или с участием ЕС.

Прямая речь другого собеседника: "Хочу подчеркнуть, что мы не имели никаких отдельных двусторонних газовых переговоров с РФ. Мы имеем только трехсторонние переговоры, в рамках которых мы и провели этот раунд.

Наша цель - достичь принципиального соглашения до 9 декабря, чтоб оставить его в экономической плоскости, и не переводить в политическую ".

Что было раньше: 28 декабря российское министерство энергетики сообщило о двусторонних переговорах с украинской стороной по газовым вопросам.

По сообщению российского министерства, в Вене стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что стороны "договорились активизировать работу" по новому договору и "обсудили возможность подписания договора в соответствии с европейскими правилами".

Накануне: премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона не ведет никаких переговоров о прямых поставках газа из России.

Напомним:

  • Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.
  • 18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.
  • 25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.
  • "Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
  • Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.
  • В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.
  • 7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.
  • 5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.
  • Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Читайте также: На пороге газовой войны: что будет, если не удастся подписать транзит с "Газпромом"

Темы: газ Росcия ЕС


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