Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув боєць ЗСУ

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Північ" російські окупаційні війська здійснили один обстріл позицій українських захисників неподалік Кримського, застосувавши підствольні гранатомети та стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил.

Двічі ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів неподалік Водяного.

Ще один обстріл з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики здійснили біля Широкиного.

Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.