Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув боєць ЗСУ

1108 переглядів
П'ятниця, 29 листопада 2019, 21:03

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Північ" російські окупаційні війська здійснили один обстріл позицій українських захисників неподалік Кримського, застосувавши підствольні гранатомети та стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил.

Двічі ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів неподалік Водяного.

Ще один обстріл з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики здійснили біля Широкиного.

Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Теми: ООС бойові дії


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Донбасі за тиждень загинули 10 бойовиків – розвідка 29 листопада 2019, 13:28
Бойовики 9 разів порушили режим "тиші" – ООС 29 листопада 2019, 07:07
ООС: 9 обстрілів, 2 поранених, 1 травмований 28 листопада 2019, 07:08
Усі новини
Головні новини
Онищенко повертається в Україну - ЗМІ
Ексголів VAB Банку оголосили в розшук
Синоптики анонсували перший сніг
Бойовики ОРДО встановили "державний" кордон з Україною – росЗМІ
Усі новини

Кожен день – як останній. Правила життя Павла Шеремета

їжа

10 продуктів холодної пори року: що з ними робити, пояснює шеф-кухар

гроші

Як попросити надбавку до зарплати