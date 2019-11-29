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Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув боєць ЗСУ

П'ятниця, 29 листопада 2019, 20:03

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Північ" російські окупаційні війська здійснили один обстріл позицій українських захисників неподалік Кримського, застосувавши підствольні гранатомети та стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил.

Двічі ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів неподалік Водяного.

Ще один обстріл з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики здійснили біля Широкиного.

Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Теми: ООСбойові дії
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