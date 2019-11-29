В результате обстрелов на Донбассе погиб боец ВСУ

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Пятница, 29 ноября 2019, 21:03

В течение текущих суток, 29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили один обстрел позиций украинских защитников неподалеку Крымского, применив подствольные гранатометы и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил.

Дважды враг стрелял из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного.

Еще один обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики совершили у Широкиного.

Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Темы: ООС боевые действия


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