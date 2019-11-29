Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса з двох посад

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю та з робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Джерело: Указ президента №869/2019

Дослівно в указі: "1. ... вивести з персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю С.Кривоноса, увільнивши його від виконання обов’язків голови цієї Комісії.

2. Увільнити С.Кривоноса від виконання обов’язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави".

Що було раніше: 8 листопада Кривонос заявив, що секретар РНБО Олексій Данилов не бачить його у складі Ради. Хоча він (Кривонос) вважає, що там ще може багато зробити на користь держави й реалізувати безпосередньо те, для чого туди прийшов (реалізація програми "П’ять кроків")."

Народна депутатка від партії "Слуга народу", членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки Ірина Верещук сказала, що на її думку, треба не допустити відставки Кривоноса. Вона додала, що позиція секретаря РНБО "дуже дивна".