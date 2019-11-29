Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса з двох посад

П'ятниця, 29 листопада 2019, 20:39

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю та з робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Джерело: Указ президента №869/2019

Дослівно в указі: "1. ... вивести з персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю С.Кривоноса, увільнивши його від виконання обов’язків голови цієї Комісії.

2. Увільнити С.Кривоноса від виконання обов’язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави".

Що було раніше: 8 листопада Кривонос заявив, що секретар РНБО Олексій Данилов не бачить його у складі Ради. Хоча він (Кривонос) вважає, що там ще може багато зробити на користь держави й реалізувати безпосередньо те, для чого туди прийшов (реалізація програми "П’ять кроків")."

Народна депутатка від партії "Слуга народу", членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки Ірина Верещук сказала, що на її думку, треба не допустити відставки Кривоноса. Вона додала, що позиція секретаря РНБО "дуже дивна".

Теми: РНБОЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: