Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса с двух должностей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса от должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Источник: Указ президента №869/2019

Дословно в указе: "1. ... вывести из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля С.Кривоноса, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой Комиссии.

2. Освободить С.Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства".

Что было раньше: 8 ноября Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в составе Совета. Хотя он (Кривонос) считает, что там еще может многое сделать в пользу государства и реализовать непосредственно то, для чего туда пришел (реализация программы "Пять шагов"). "

Народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук сказала, что по ее мнению, нужно не допустить отставки Кривоноса. Она добавила, что позиция секретаря СНБО "очень странная".