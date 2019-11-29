Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса с двух должностей

Пятница, 29 ноября 2019, 20:39

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса от должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Источник: Указ президента №869/2019

Дословно в указе: "1. ... вывести из персонального состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля С.Кривоноса, освободив его от исполнения обязанностей председателя этой Комиссии.

2. Освободить С.Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства".

Что было раньше: 8 ноября Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в составе Совета. Хотя он (Кривонос) считает, что там еще может многое сделать в пользу государства и реализовать непосредственно то, для чего туда пришел (реализация программы "Пять шагов"). "

Народный депутат от партии "Слуга народа", член  парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук сказала, что по ее мнению, нужно не допустить отставки Кривоноса. Она добавила, что позиция секретаря СНБО "очень странная".

Темы: СНБОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
СНБО
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: