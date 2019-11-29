Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Справу MH17 частково передано до суду в Гаазі

П'ятниця, 29 листопада 2019, 22:20

Частина обвинувального висновку у справі про збитий в 2014 році над Україною "Боїнг" перебуває в розпорядженні суддів окружного суду Гааги.

Джерело: DW з посиланням на представницю суду Іоланду Вайннобель

Деталі: Частину обвинувального висновку Міжнародної слідчої групи у справі про збитий 17 липня 2014 року над Донбасом Boeing передано в розпорядження суддів окружного суду Гааги.

У рамках брифінгу для журналістів представники суду також назвали імена суддів на процесі. Загальна судова колегія складатиметься з п'яти суддів - трьох постійних, і двох заступників. Головувати на суді буде Хендрік Стенхёйс.

Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде в рамках не міжнародного, а національного законодавства. З 298 осіб, які перебували на борту літака, більшість були громадянами Нідерландів.

Місце проведення процесу на тлі публічної зацікавленості перенесено з будівлі окружного суду Гааги в Юридичний комплекс, розташований поруч з аеропортом "Схіпгол".

Серед обвинувачених - троє росіян: колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін ("Стрєлков"), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Хмурий"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Кріт").

З чотирьох підозрюваних на пред'явлені звинувачення відреагували Дубинський, Пулатов і Гіркін, всі троє провину в катастрофі заперечують. Участь обвинувачених в кримінальному процесі вважається малоймовірною.

Розгляд кримінальної справи за підсумками розслідування причин катастрофи лайнера авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, судова колегія почне 9 березня 2020 року.

Судові засідання поки заплановані до кінця березня 2021 року. За тим, що відбувається в залі суду, можна буде стежити за допомогою інтернет-трансляції, яка буде передаватися на сайті courtmh17.com.

Нагадаємо:

  • Попередні результати розслідування катастрофи слідчі JIT представили у травні минулого року. Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
  • Об'єднана слідча група (JIT) раніше назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").
  • Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.

Теми: MH17Нідерландисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
MH17
Трагедія рейсу MH17 не буде забута - Зеленський
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: