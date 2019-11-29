Справу MH17 частково передано до суду в Гаазі
Частина обвинувального висновку у справі про збитий в 2014 році над Україною "Боїнг" перебуває в розпорядженні суддів окружного суду Гааги.
Джерело: DW з посиланням на представницю суду Іоланду Вайннобель
Деталі: Частину обвинувального висновку Міжнародної слідчої групи у справі про збитий 17 липня 2014 року над Донбасом Boeing передано в розпорядження суддів окружного суду Гааги.
У рамках брифінгу для журналістів представники суду також назвали імена суддів на процесі. Загальна судова колегія складатиметься з п'яти суддів - трьох постійних, і двох заступників. Головувати на суді буде Хендрік Стенхёйс.
Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде в рамках не міжнародного, а національного законодавства. З 298 осіб, які перебували на борту літака, більшість були громадянами Нідерландів.
Місце проведення процесу на тлі публічної зацікавленості перенесено з будівлі окружного суду Гааги в Юридичний комплекс, розташований поруч з аеропортом "Схіпгол".
Серед обвинувачених - троє росіян: колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін ("Стрєлков"), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Хмурий"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Кріт").
З чотирьох підозрюваних на пред'явлені звинувачення відреагували Дубинський, Пулатов і Гіркін, всі троє провину в катастрофі заперечують. Участь обвинувачених в кримінальному процесі вважається малоймовірною.
Розгляд кримінальної справи за підсумками розслідування причин катастрофи лайнера авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, судова колегія почне 9 березня 2020 року.
Судові засідання поки заплановані до кінця березня 2021 року. За тим, що відбувається в залі суду, можна буде стежити за допомогою інтернет-трансляції, яка буде передаватися на сайті courtmh17.com.
Нагадаємо:
- Попередні результати розслідування катастрофи слідчі JIT представили у травні минулого року. Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
- Об'єднана слідча група (JIT) раніше назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").
- Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.