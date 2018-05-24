Слідство: "Боїнг" над Донбасом збили з "Бука" російської бригади

Малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю в 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук" із 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Про це було оголошено на пресс-конференції міжнародної Спільної слідчої групи з розслідування збиття літака рейсу МН17.

Голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен у своєму виступі заявив, що слідча група прийшла до висновку, що саме цей ЗРК "Бук" збігається за відмітними ознаками з тим, який збив малайзійський "Боїнг".

Зокрема, на тягачі, що перевозив бойову техніку, і на самому ЗРК частково вдалося розрізнити бортовий номер, а також позначку, яка вказує на центр ваги, яку наносять при перевезенні важких вантажів.

Також по відеокадрах вдалося встановити схожість між інформацією, наданою свідками.

"Ми дійшли висновку, що "Бук" належав 53-й бригаді ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ", – сказав він.

Керівниця федеральної поліції Австралії Дженіфер Хурст розповіла, що літак був збитий ракетою серії 9М38.

Частину ракети, де розташовувався двигун ракети, знайшли на території України у вересні 2016 року.

"На оболонці було знайдено номер, який вказує на код виробника – підприємство розташоване в Московській області, рік виробництва – 1986, також вказаний серійний номер ракети", – сказала вона.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Європейська правда, Українська правда