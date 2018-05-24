Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Слідство: "Боїнг" над Донбасом збили з "Бука" російської бригади

Четвер, 24 травня 2018, 12:49
Слідство: Боїнг над Донбасом збили з Бука російської бригади

Малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю в 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук" із 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Про це було оголошено на пресс-конференції міжнародної Спільної слідчої групи з розслідування збиття літака рейсу МН17.

Голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен у своєму виступі заявив, що слідча група прийшла до висновку, що саме цей ЗРК "Бук" збігається за відмітними ознаками з тим, який збив малайзійський "Боїнг".

Зокрема, на тягачі, що перевозив бойову техніку, і на самому ЗРК частково вдалося розрізнити бортовий номер, а також позначку, яка вказує на центр ваги, яку наносять при перевезенні важких вантажів.

Також по відеокадрах вдалося встановити схожість між інформацією, наданою свідками.

"Ми дійшли висновку, що "Бук" належав 53-й бригаді ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ", – сказав він.

Керівниця федеральної поліції Австралії Дженіфер Хурст розповіла, що літак був збитий ракетою серії 9М38.

Частину ракети, де розташовувався двигун ракети, знайшли на території України у вересні 2016 року.

"На оболонці було знайдено номер, який вказує на код виробника – підприємство розташоване в Московській області, рік виробництва – 1986, також вказаний серійний номер ракети", – сказала вона.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Європейська правда, Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: MH17ДонбасРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
Усі новини...
Реклама: