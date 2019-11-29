Дело MH17 частично передано в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения по делу о сбитом в 2014 году над Украиной "Боинге" находится в распоряжении судей окружного суда Гааги.

Источник: DW со ссылкой на представительницу суда Иоланду Вайннобель

Детали: Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом 17 июля 2014 года над Донбассом Boeing передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

В рамках брифинга для журналистов представители суда также назвали имена судей на процессе. Общая судебная коллегия будет состоять из пяти судей - трех постоянных и двух заместителей. Председательствовать на суде будет Хендрик Стенхёйс.

Власти Нидерландов решили, что суд по делу о катастрофе лайнера пройдет в рамках не международного, а национального законодательства. Из 298 человек, находившихся на борту самолета, большинство были гражданами Нидерландов.

Место проведения процесса на фоне публичной заинтересованности перенесено из здания окружного суда Гааги в Юридический комплекс, расположенный рядом с аэропортом "Схипхол".

Среди обвиняемых - трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин ("Стрелков"), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу "Хмурый"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза"), а также гражданин Украины Леонид Харченко ("Крот").

Из четырех подозреваемых на предъявленные обвинения отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин, все трое вину в катастрофе отрицают. Участие обвиняемых в уголовном процессе считается маловероятным.

Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин катастрофы лайнера авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, судебная коллегия начнет 9 марта 2020.

Судебные заседания пока запланированы до конца марта 2021 года. За тем, что происходит в зале суда, можно будет следить с помощью интернет-трансляции, которая будет передаваться на сайте courtmh17.com.

Напомним: