Хорватія профінансує лікування групи українських військових

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Субота, 30 листопада 2019, 00:28

Хорватия профінансує лікування учасників ООС на своїй території до кінця 2019 року. 

Джерело: віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба, передає прес-служба Кабміна

Деталі: Хорватія також профінансує лікування дітей з малозабезпечених сімей.

Дослівно: "Віце-прем'єр-міністр подякував хорватській стороні за гуманітарну допомогу Україні, оздоровлення на Адріатичному узбережжі дітей учасників війни, поранених українських військових, переселенців зі сходу України, дітей з малозабезпечених сімей. До кінця поточного року хорватська сторона профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців".

Нагадаємо: 

  • Українські військовослужбовці, поранені під час проведення операції Об'єднаних сил, відлетіли на лікування до медичних закладів Німеччини.

Теми: Хорватія ООС


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