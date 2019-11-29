Хорватія профінансує лікування групи українських військових

Хорватия профінансує лікування учасників ООС на своїй території до кінця 2019 року.

Джерело: віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба, передає прес-служба Кабміна

Деталі: Хорватія також профінансує лікування дітей з малозабезпечених сімей.

Дослівно: "Віце-прем'єр-міністр подякував хорватській стороні за гуманітарну допомогу Україні, оздоровлення на Адріатичному узбережжі дітей учасників війни, поранених українських військових, переселенців зі сходу України, дітей з малозабезпечених сімей. До кінця поточного року хорватська сторона профінансує лікування ще однієї групи українських військовослужбовців".

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