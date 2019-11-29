Хорватия профинансирует лечение группы украинских военных
Пятница, 29 ноября 2019, 23:28
Хорватия профинансирует лечение участников ООС на своей территории до конца 2019 года.
Источник: вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба Кабмина
Детали: Хорватия также профинансирует лечение детей из малообеспеченных семей.
Дословно: "Вице-премьер-министр поблагодарил хорватской стороне за гуманитарную помощь Украине, оздоровление на Адриатическом побережье детей участников войны, раненых украинских военных, переселенцев с востока Украины, детей из малообеспеченных семей. До конца текущего года хорватская сторона профинансирует лечение еще одной группы украинских военнослужащих".
Напомним:
- Украинские военнослужащие, раненые во время проведения операции Объединенных сил, улетели на лечение в медицинские учреждения Германии.