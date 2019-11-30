Хорватия профинансирует лечение группы украинских военных

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Суббота, 30 ноября 2019, 00:28

Хорватия профинансирует лечение участников ООС на своей территории до конца 2019 года. 

Источник: вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба Кабмина

Детали: Хорватия также профинансирует лечение детей из малообеспеченных семей.

Дословно: "Вице-премьер-министр поблагодарил хорватской стороне за гуманитарную помощь Украине, оздоровление на Адриатическом побережье детей участников войны, раненых украинских военных, переселенцев с востока Украины, детей из малообеспеченных семей. До конца текущего года хорватская сторона профинансирует лечение еще одной группы украинских военнослужащих".

Напомним:

  • Украинские военнослужащие, раненые во время проведения операции Объединенных сил, улетели на лечение в медицинские учреждения Германии.

Темы: Хорватия ООС


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