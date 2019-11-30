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Росія пропонує контракт на транзит газу до Євросоюзу територією України

Субота, 30 листопада 2019, 01:43

Російська Федерація пропонує підписати контракт на транзит газу до Євросоюзу територією України у складі "пакетного рішення".

Джерело: міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Укрінформ

Пряма мова: "У нас є дуже багато елементів, які треба погоджувати. Не секрет, що російська сторона пропонує пакетне рішення. Вона пов'язує транзитний контракт і обсяги, прямі постачання. А з нашого боку дуже аргументована позиція рішень арбітражів".

Деталі: Міністр також висловив переконання, що вчорашня зустріч із цього питання у форматі "Україна - Росія" дозволила "зробити кроки вперед".

Пряма мова: "Європейська сторона була поінформована, що буде така зустріч. Були певні елементи, де компроміси можуть бути знайдені. А є, де треба ще шукати. Що вчора відбулося - в рамках загального процесу сторони зустрілися. Таке можливо: двосторонні контакти, інші контакти".

Нагадаємо:

  • Російське міністерство енергетики повідомило двосторонні переговори з українською стороною щодо газових питань.
  • Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
  • 18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
  • 25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
  • "Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
  • У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
  • 7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ. 
  • 5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
  • Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіягаз
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