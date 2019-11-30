Росія пропонує контракт на транзит газу до Євросоюзу територією України

Російська Федерація пропонує підписати контракт на транзит газу до Євросоюзу територією України у складі "пакетного рішення".

Джерело: міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Укрінформ

Пряма мова: "У нас є дуже багато елементів, які треба погоджувати. Не секрет, що російська сторона пропонує пакетне рішення. Вона пов'язує транзитний контракт і обсяги, прямі постачання. А з нашого боку дуже аргументована позиція рішень арбітражів".

Деталі: Міністр також висловив переконання, що вчорашня зустріч із цього питання у форматі "Україна - Росія" дозволила "зробити кроки вперед".

Пряма мова: "Європейська сторона була поінформована, що буде така зустріч. Були певні елементи, де компроміси можуть бути знайдені. А є, де треба ще шукати. Що вчора відбулося - в рамках загального процесу сторони зустрілися. Таке можливо: двосторонні контакти, інші контакти".

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