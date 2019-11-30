Россия предлагает контракт на транзит газа в Евросоюз по территории Украины

Российская Федерация предлагает подписать контракт на транзит газа в Евросоюз по территории Украины в составе "пакетного решения".

Источник: министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Укринформ

Прямая речь: "У нас есть очень много элементов, которые надо согласовывать. Не секрет, что российская сторона предлагает пакетное решение. Она связывает транзитный контракт и объемы, прямые поставки. А с нашей стороны очень аргументированная позиция решений арбитражей".

Детали: Министр также выразил убеждение, что вчерашняя встреча по этому вопросу в формате "Украина - Россия" позволила "сделать шаги вперед".

Прямая речь: "Европейская сторона была проинформирована, что будет такая встреча. Были определенные элементы, где компромиссы могут быть найдены. А есть, где надо еще искать. Что вчера произошло - в рамках общего процесса стороны встретились. Такое возможно: двусторонние контакты, другие контакты.

Напомним:

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