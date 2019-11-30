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Россия предлагает контракт на транзит газа в Евросоюз по территории Украины

Суббота, 30 ноября 2019, 01:43

Российская Федерация предлагает подписать контракт на транзит газа в Евросоюз по территории Украины в составе "пакетного решения".

Источник: министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Укринформ

Прямая речь: "У нас есть очень много элементов, которые надо согласовывать. Не секрет, что российская сторона предлагает пакетное решение. Она связывает транзитный контракт и объемы, прямые поставки. А с нашей стороны очень аргументированная позиция решений арбитражей".

Детали: Министр также выразил убеждение, что вчерашняя встреча по этому вопросу в формате "Украина - Россия" позволила "сделать шаги вперед".

Прямая речь: "Европейская сторона была проинформирована, что будет такая встреча. Были определенные элементы, где компромиссы могут быть найдены. А есть, где надо еще искать. Что вчера произошло - в рамках общего процесса стороны встретились. Такое возможно: двусторонние контакты, другие контакты.

Напомним:

  • Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.
  • 18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.
  • 25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.
  • "Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
  • Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.
  • В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.
  • 7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.
  • 5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.
  • Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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Темы: Росcиягаз
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