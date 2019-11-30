ООС: з початку доби окупаційні війська вогневої активності не проявляли
Субота, 30 листопада 2019, 06:06
29 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли.
5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Дослівно: "Вчора, 29 листопада, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає".