ООС: з початку доби окупаційні війська вогневої активності не проявляли

29 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли.

5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Дослівно: "Вчора, 29 листопада, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає".