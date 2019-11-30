ООС: з початку доби окупаційні війська вогневої активності не проявляли

272 перегляди
Субота, 30 листопада 2019, 07:06

29 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 2 обстріли.

5 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Дослівно: "Вчора, 29 листопада, внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. 

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає".

Теми: ООС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Хорватія профінансує лікування групи українських військових 30 листопада 2019, 00:28
Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув боєць ЗСУ 29 листопада 2019, 21:03
На Донбасі за тиждень загинули 10 бойовиків – розвідка 29 листопада 2019, 13:28
Усі новини
Головні новини
Суд відправив Альперіна за ґрати з правом застави 70 млн
Онищенко повертається в Україну - ЗМІ
Ексголів VAB Банку оголосили в розшук
Синоптики анонсували перший сніг
Усі новини
дослідження

67% жінок в Україні пережили насильство

здоров'я

Я весь час втомлююсь. Що це?

Культура

Як влаштований український стендап