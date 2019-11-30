ООС: с начала суток оккупационные войска огневой активности не проявляли

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Суббота, 30 ноября 2019, 07:06

29 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенных минского договоренностями минометов 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы.

5 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Дословно: "Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

С начала суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет".

Темы: ООС


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