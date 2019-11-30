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Напад з ножем у Лондоні: підозрюваного застрелили

Субота, 30 листопада 2019, 07:23

Поліція Великобританії встановила особу підозрюваного у різанині на Лондонському мосту, чоловіка застрелили поліцейські.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Скотланд-Ярд

Дослівно поліція: "На даний момент ми можемо підтвердити особу нападника – це 28-річний Усман Хан, який проживав в районі Стаффордшира. Зараз поліцейські проводять обшуки за адресою в Стаффордширі".

Деталі: У Скотланд-Ярді підкреслили, що застрелений Хан раніше притягувався до кримінальної відповідальності у зв'язку з вчиненням злочинів, пов'язаних з тероризмом.

Зокрема, в 2012 році він був засуджений за терористичні злочини і вийшов з в'язниці в грудні 2018 року.

Поліція має намір з'ясувати, що спонукало Хана зробити даний вчинок.

На місці злочину зберігається оточення правоохоронців.

Що було раніше: 29 листопад невідомий чоловік завдав ножові поранення п'ятьом перехожим на Лондонському мосту в Великобританії. Двоє померли на місці, інші були госпіталізовані. Злочинця застрелили поліцейські.

Служба поліції Лондона не виключає, що інцидент на Лондонському мосту може бути пов'язаний з тероризмом.

Теми: Велика Британіяполіціянападжертви
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