Нападение с ножом в Лондоне: подозреваемого застрелили

Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в резне на Лондонском мосту, мужчина был застрелен полицейскими.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Скотланд-Ярд

Дословно полиция: "В данный момент мы можем подтвердить личность нападавшего – это 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира. Сейчас полицейские проводят обыски по адресу в Стаффордшире".

Детали: В Скотланд-Ярде подчеркнули, что застреленный Хан ранее привлекался к уголовной ответственности в связи с совершением преступлений, связанных с терроризмом.



В частности, в 2012 году он был осужден за террористические преступления и вышел из тюрьмы в декабре 2018 года.



Полиция намерена выяснить, что побудило Хана совершить данный поступок.



На месте преступления сохраняется оцепление.



Что было раньше: 29 ноября неизвестный мужчина нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.



Служба полиции Лондона не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом.

