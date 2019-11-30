Нападение с ножом в Лондоне: подозреваемого застрелили
Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в резне на Лондонском мосту, мужчина был застрелен полицейскими.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Скотланд-Ярд
Дословно полиция: "В данный момент мы можем подтвердить личность нападавшего – это 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира. Сейчас полицейские проводят обыски по адресу в Стаффордшире".
Детали: В Скотланд-Ярде подчеркнули, что застреленный Хан ранее привлекался к уголовной ответственности в связи с совершением преступлений, связанных с терроризмом.
В частности, в 2012 году он был осужден за террористические преступления и вышел из тюрьмы в декабре 2018 года.
Полиция намерена выяснить, что побудило Хана совершить данный поступок.
На месте преступления сохраняется оцепление.
Что было раньше: 29 ноября неизвестный мужчина нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.
Служба полиции Лондона не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом.
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