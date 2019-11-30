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Нападение с ножом в Лондоне: подозреваемого застрелили

Суббота, 30 ноября 2019, 07:23

Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в резне на Лондонском мосту, мужчина был застрелен полицейскими.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Скотланд-Ярд 

Дословно полиция: "В данный момент мы можем подтвердить личность нападавшего – это 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира. Сейчас полицейские проводят обыски по адресу в Стаффордшире".

Детали: В Скотланд-Ярде подчеркнули, что застреленный Хан ранее привлекался к уголовной ответственности в связи с совершением преступлений, связанных с терроризмом.

В частности, в 2012 году он был осужден за террористические преступления и вышел из тюрьмы в декабре 2018 года.

Полиция намерена выяснить, что побудило Хана совершить данный поступок.

На месте преступления сохраняется оцепление.

Что было раньше: 29 ноября неизвестный мужчина нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.

Служба полиции Лондона не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом.
 

Темы: Великобританияполициянападениежертвы
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