Йованович: Луценку не подобались заклики посольства до очищення ГПУ

Колишня послиня США в Україні Марі Йованович під час свідчень перед Конгресом заявила, що ексгенпрокурору Юрію Луценку не подобалось, що посольство закликало до реформи Генпрокуратури.

Джерело: "Голос Америки" із посиланням на текст свідчень Йованович

Дослівно: "Гадаю, панові Луценку не подобалось, що Посольство продовжувало закликати до очищення Генпрокуратури.

Коли він прийшов на посаду, у нього було три цілі: реформа Генпрокуратури, покарання відповідальних за вбивства невинних людей на Майдані під час Революції Гідності і розслідування відмивання коштів, щоб повернути більше 40 мільярдів доларів, які колишній президент та його підручні вивели. Жодне з цього не було виконано.

Ми вважали це гарними цілями і прагнули заохотити його працювати в цьому напрямку, а він, насправді, на це не зважав."

Деталі: За словами експослині, Луценко хотів, щоб посольство організувало його зустріч із генеральним прокурором (США), директором ФБР та іншими. Він начебто мав для них важливу інформацію. Проте тодішній очільник ГПУ не хотів надати цю інформацію для перевірки ФБР.

"Тепер я розумію, що це була неправдива інформація щодо мене" (інформація щодо так званого "списку недоторканних" від Йованович – УП), – заявила колишня очільниця посольства США в Україні.

Що було раніше: Конгресмени-демократи 4 листопада оприлюднили записи свідчення експослині США в Україні Марі Йованович перед законодавцями Конгресу в рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Із записів випливає, що Йованович у лютому 2019 року мала розмову з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим стосовно партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

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