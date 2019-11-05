Поблизу Олімпійської прорвало трубу: автівки попливли в окропі

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Вівторок, 5 листопада 2019, 17:49

У столиці на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою, деякі автівки залило окропом.

Джерело: Facebook-сторінки очевидців та спільноти "Київ.Оперативний", пресслужба КМДА

Дослівно "Київ.Оперативний": "Асфальт плавиться як сир на гарячому бутерброді. Об'їжджайте перехрестя Саксаганського і Шота Руставелі".

 
фБ: Володимир Крекотін 

Деталі: Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" уже розпочало ліквідацію пошкодження на вулиці Шота Руставелі.

За інформацією спеціалістів, сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.

 
фб: Serhiy Bosak

Відзначається, що аварійна бригада огородила територію пошкодження.

У зону пошкодження потрапило два автомобілі. За попередніми даними, водії не постраждали. Авто евакуювали.

Про терміни усунення пошкодження та постачання послуг споживачам у КМДА обіцяли повідомити пізніше.

Крім того у зв'язку із проривом на вулиці Шота Руставелі змінено маршрути тролейбусів №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобусів № 69.

Нагадаємо:

  • Це не перший прорив труби з гарячою водою на розі Шота Руставелі та Саксаганського.
  • Зокрема, торік 13 листопада на перетині вулиць через прорив одне авто ледь не провалилося під землю: Dacia Logan впала у яму, люди встигли вибратися.
  • Причиною провалу асфальту стало пошкодження теплової мережі, його вже ліквідували.
  • Однак при цьому виявили додаткові пошкодження, що можуть спричинити аварію і потребують ремонту мережі.

Українська правда
Теми: Київ аварія транспорт


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