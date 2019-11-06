У багатьох прокурорів є власники і наставники – Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявляє, що у багатьох прокурорів є свої наставники, власники чи куратори.

Джерело: інтерв’ю Рябошапки LB.ua

Пряма мова: "Звичайно. У багатьох прокурорів є свої наставники, власники чи куратори, які їх спрямовують.

Вам має бути відомо, що є люди, які утримують когось із прокурорів. Бачили переписку Медяника (нардеп від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник, який на засіданні Верховної Ради переписувався з абонентом "Саша Яровий" і обіцяв поговорити про "цукор" і "Океан" із заступником генпрокурора Віктором Трепаком, – ред.)"

Деталі: На думку генпрокурора, це не одиничний випадок, а "система".

Рябошапка також додав, що наразі одним із інструментів, який допоможе виявити контрольованих прокурорів і позбутись їх, може бути атестація.

За словами генпрокурора, багато прокурорів бояться її останнього етапу – перевірки на доброчесність.