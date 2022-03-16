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Ексгенпрокурор Рябошапка хотів виїхати з України: завернули на кордоні

Валентина Романенко, Роман КравецьСереда, 16 березня 2022, 15:15

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка хотів залишити межі України, але йому відмовили в перетині кордону.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП, Рябошапка в коментарі "Громадському"

Деталі: Інцидент стався в пункті пропуску "Косино" на кордоні з Угорщиною 14 березня.

За словами співрозмовників УП, Рябошапка хотів перетнути кордон, посилаючись на те, що має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, але надати прикордонникам відповідні документи на підтвердження не зміг, тому отримав відмову в пропуску.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив УП, що ДПСУ не може надавати конфіденційну інформацію щодо третіх осіб, однак нагадав, що згідно з умовами воєнного стану, чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України, якщо вони не підпадають під виключення.

Сам Рябошапка в коментарі "Громадському" заявив, що хотів виїхати до Франції - для того, щоб допомогти хворій матері.

За словами експосадовця, історія з "п’ятигодинним трешем" на КПП щодо перевірки факту наявності на його утриманні трьох неповнолітніх є "огидною". Мовляв, під час війни Офіс президента "займається дріб’язковою помстою політичним опонентам".

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Рябошапка каже, що перебував у Франції, коли отримав інформацію про можливий напад Росії. Тому, мовляв, напередодні війни повернувся до країни, і весь час був тут та опікувався гуманітарними питаннями.

За даними ЗМІ, діти Рябошапки є громадянами Франції.

Теми: РябошапкаВоєнний стан
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