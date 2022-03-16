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Ексгенпрокурор Рябошапка хотів виїхати з України: завернули на кордоні

Валентина Романенко, Роман КравецьСереда, 16 березня 2022, 14:15
Ексгенпрокурор Рябошапка хотів виїхати з України: завернули на кордоні

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка хотів залишити межі України, але йому відмовили в перетині кордону.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП, Рябошапка в коментарі "Громадському"

Деталі: Інцидент стався в пункті пропуску "Косино" на кордоні з Угорщиною 14 березня.

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За словами співрозмовників УП, Рябошапка хотів перетнути кордон, посилаючись на те, що має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, але надати прикордонникам відповідні документи на підтвердження не зміг, тому отримав відмову в пропуску.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив УП, що ДПСУ не може надавати конфіденційну інформацію щодо третіх осіб, однак нагадав, що згідно з умовами воєнного стану, чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України, якщо вони не підпадають під виключення.

Сам Рябошапка в коментарі "Громадському" заявив, що хотів виїхати до Франції - для того, щоб допомогти хворій матері.

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За словами експосадовця, історія з "п’ятигодинним трешем" на КПП щодо перевірки факту наявності на його утриманні трьох неповнолітніх є "огидною". Мовляв, під час війни Офіс президента "займається дріб’язковою помстою політичним опонентам".

Рябошапка каже, що перебував у Франції, коли отримав інформацію про можливий напад Росії. Тому, мовляв, напередодні війни повернувся до країни, і весь час був тут та опікувався гуманітарними питаннями.

За даними ЗМІ, діти Рябошапки є громадянами Франції.

Теми: РябошапкаВоєнний стан
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