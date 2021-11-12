Вовк, Портнов і команда Зеленського впливали на зміну голови Ради суддів – ЗМІ

Рябошапка і Бутенко на зустрічі в АП - 19.06.19, фото з zib.com.ua

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк та керівництво Адміністрації президента Володимира Зеленського, а також проросійський політик Андрій Портнов ймовірно впливали на зміну голови Ради суддів України Олега Ткачука, яка відбулася у липні 2019 року.

Джерело: розслідування агенції "Слідство.Інфо"

Деталі: Журналісти отримали копії "плівок Вовка" – записів розмов із кабінету голови Окружного адмінсуду Києва, які викривають політичну корупцію та захоплення влади суддею Вовком та його колегами.

Із записів випливає, що Вовк та його співрозмовники у травні-липні 2019 року координували звільнення Ткачука з посади голови Ради суддів України, а також просували "зручну" кандидатуру на його місце.

Із записів можна зробити висновок, що як таку кандидатуру спершу розглядали Вадима Бутенка, на той час заступника Ткачука.

Свої дії Павло Вовк координував із високопосадовцем часів Віктора Януковича, юристом Андрієм Портновим, та із Адміністрацією президента, зокрема, ймовірно з тодішнім заступником її керівника Андрія Богдана – Русланом Рябошапкою.

Із плівок випливає, що саме суддя ОАСК координував зустріч Бутенка із представниками АП.

Вовк казав: "Цю ідею просували ми вдвох, я й Андрій, ще є такий Портнов. Ось. Він, але ми з ним не координували щодо того, що я хотів розширену зустріч, а він хотів, щоб Вадику (Вадиму Бутенку – ред.) дали повноваження. […] Я вважав, що Рябошапка сам відфільтрує це питання. Коротше, в результаті, що вийшло: Вадик зараз на зустрічі, Вадик там, на зустрічі, щоб якось зробити з цього картинку".

Журналісти зазначають, що Вовк настільки контролював зустріч, що навіть давав телефонні вказівки Бутенку, до якого входу в Адміністрацію президента той мав прийти.

Після цієї розмови 19 червня 2019 року була опублікована фотографія заступника голови АП Руслана Рябошапки та Вадима Бутенка, які тиснуть один одному руки.

На подальших записах чути, що суддя ОАСК Вовк та його співрозмовники були впевнені у потребі звільнення голови Ради суддів Олега Ткачука, але щодо його наступника впевненості у них вже не було.

Вовк говорив, що в Раді суддів є групи людей, які готові голосувати проти Ткачука, але не дадуть голоси за Бутенка.

5 липня 2019 року на засіданні Ради суддів Олег Ткачук склав повноваження. Орган суддівського самоврядування очолив Богдан Моніч, а Вадим Бутенко залишився заступником голови.

Перед тим, 21 червня, Ткачук заявляв про тиск на Раду суддів із боку нової влади та обіцяв звернутися до правоохоронних органів.

Як заявив Ткачук у коментарі журналістам "Слідства.Інфо", заступник голови АП Рябошапка особисто дзвонив суддям, намагаючись на них тиснути.

Руслан Рябошапка на запитання журналістів не відповів.

Бутенко заперечив вплив Павла Вовка, Андрія Портнова та представників Адміністрації президента на Раду суддів, зокрема, на голосування за відставку Олега Ткачука.

Пряма мова Бутенка: "Який ці особи мають вплив на Раду суддів? Вони не мають жодного стосунку до РСУ, вони ніяким чином не можуть вплинути на суддів, які там у складі".

Доповнено: Після публікації розслідування чинний голова Ради суддів Богдан Моніч заперечив можливий вплив Вовка на ухвалення рішень. За його словами, в складі Ради є судді з різних регіонів та юрисдикцій, а тому такий вплив однієї людини з київського суду першої інстанції неможливий. Потребу в зміні керівництва Моніч пояснив тим, що більшість не влаштовував стиль управління Ткачука.

Також Моніч заперечив вплив Бутенка на свої рішення, бо вони не перебувають у дружніх стосунках. Він пояснив, що залишив Бутенка заступником, щоби не розділяти Раду на групи.

Нагадаємо: 17 липня 2020 року НАБУ повідомило про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще 5 суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку – у створенні злочинної організації та захопленні влади.

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