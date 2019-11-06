Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський утворив раду з питань свободи слова та захисту журналістів. Склад

Середа, 6 листопада 2019, 10:45

Президент Володимир Зеленський утворив раду з питань свободи слова та захисту журналістів як консультативно-дорадчий орган при президентові.

Джерело: указ президента №808

Деталі: Раду утворили "з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів".

Указом Зеленського затверджуються положення про Раду та її персональний склад.

Президент також скасував укази 2016, 2017, 2018 років "Про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова".

 

Основним завданням ради вказують "формування пропозицій щодо захисту інформпростору, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об’єктивної, достовірної інформації, забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів".

Рада має аналізувати законодавство в інформсфері, розробляти та вносити пропозиції щодо його вдосконалення, моніторити додержання журналістських стандартів і тд.

Також рада має взаємодіяти з іншими консультативними органами i службами, утвореними президентом, утворювати робочі, організовувати проведення конференцій, семінарів.

Відзначається, що склад ради формується з числа фахівців інформсфери і складається з секретаря ради і членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах, а персональний склад ради затверджує президент.

Секретар ради організовує діяльність ради, головує на її засіданнях, інформує президента і громадськість про діяльність ради.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що було раніше: 17 липня офіс президента повідомив, що створює Раду з питань свободи слова при президентові і кличе туди журналістів. Деяких журналістів обрали без їхнього відома, хоча потім їх замінили іншими.

Нагадаємо:

  • Керівник Офісу президента Андрій Богдан вважає журналістів корумпованими й бажає, щоб засоби масової інформації здійснили самостійне "очищення".
  • Раніше Богдан заявляв, що новій владі не потрібні журналісти, бо вони спілкуються з суспільством без посередників. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийнападЗМІуказисвобода слова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: