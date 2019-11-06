Зеленський утворив раду з питань свободи слова та захисту журналістів. Склад

Президент Володимир Зеленський утворив раду з питань свободи слова та захисту журналістів як консультативно-дорадчий орган при президентові.

Джерело: указ президента №808

Деталі: Раду утворили "з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів".

Указом Зеленського затверджуються положення про Раду та її персональний склад.

Президент також скасував укази 2016, 2017, 2018 років "Про Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова".

Основним завданням ради вказують "формування пропозицій щодо захисту інформпростору, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об’єктивної, достовірної інформації, забезпечення гарантій законної професійної діяльності журналістів".

Рада має аналізувати законодавство в інформсфері, розробляти та вносити пропозиції щодо його вдосконалення, моніторити додержання журналістських стандартів і тд.

Також рада має взаємодіяти з іншими консультативними органами i службами, утвореними президентом, утворювати робочі, організовувати проведення конференцій, семінарів.

Відзначається, що склад ради формується з числа фахівців інформсфери і складається з секретаря ради і членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах, а персональний склад ради затверджує президент.

Секретар ради організовує діяльність ради, головує на її засіданнях, інформує президента і громадськість про діяльність ради.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що було раніше: 17 липня офіс президента повідомив, що створює Раду з питань свободи слова при президентові і кличе туди журналістів. Деяких журналістів обрали без їхнього відома, хоча потім їх замінили іншими.

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