У Зеленського хочуть від ЗМІ "самоочищення"

Керівник Офісу президента Андрій Богдан вважає журналістів корумпованими й бажає, щоб засоби масової інформації здійснили самостійне "очищення".

Джерело: інтерв'ю Богдана BBC

Пряма мова: "Частина корупції у цій державі – це корупція четвертої влади. Журналісти – це четверта влада, і вона глибоко корумпована, як і вся держава. І неможливе очищення перших трьох гілок влади без очищення четвертої. Я ж знаю, як це все працює.

У вас має бути теж якесь самоочищення. Суспільство хоче очищення не тільки судової, правоохоронної системи, а журналістської. Вам, звичайно, це не сподобається, це буде "хайп" номер два, але ви повинні це також усвідомлювати".

Деталі: Це була реакція Богдана на те, що журналіст порівняв його з Віктором Януковичем за заяву, що Петро Порошенко "прос..в 5 років нашої держави".

Богдан також звинуватив критиків у снобізмі. Коментуючи тезу про "шалений принтер" у Верховній Раді він заявив: "А до того писали: чому нічого не робите, чому не прийняли якісь важливі закони. Всі, хто це пише, – це сноби, які самі не можуть нічого зробити, а суспільство реагує з точністю до навпаки.

Суспільство за соціологією вимагає рішучих дій. Вони не розуміють, що таке регламент, правки, друге читання – вони цього не розуміють. Ви або працюєте, або не працюєте. І ми працюємо, але щось не подобається. А що не подобається?".

На докір за кнопкодавство Богдан відповів: "А ви знаєте, якщо вас слухати, то в Україні апріорі немає законодавства, бо в Україні за 27 років немає жодного закону, який прийнятий без кнопкодавства. Перші почали з'являтися... Шлях до прекрасного безкінечний. Ви – або шашечки, або їхати".

На запитання, коли буде повноцінна прес-конференція президента, Богдан відповів: "Коли суспільство буде вимагати такої прес-конференції, ми її дамо. Поки що суспільство хоче напряму спілкуватися з президентом, без посередників.

І ми робимо виключно те, що хочуть громадяни України, а не деякі дуже поважні журналісти, яких ми дуже поважаємо, але...".

При цьому він запевнив, що любить журналістів і "абсолютно адекватно" спілкується з ними, але "є частина журналістського середовища, яка не працює згідно зі стандартами журналістської етики".

"І на їхні питання, чому ви з нами не розмовляєте, я так і говорю: я вважаю, що ви не відповідаєте цим стандартам, спілкування з вами буде для мене принизливим", – заявив Богдан.

Він також не погодився, що ОП зіпсував стосунки з частиною журналістів "зливом" заяви Богдана про відставку "за бажанням з моменту бажання". Богдан стверджує: "Коли президент вирішить, вона буде зареєстрована і реалізована".

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Держава у смартфоні Андрія Богдана

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